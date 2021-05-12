檳榔價格飆！頂級一粒盤商收6元　賊動念…移工也插一「手」

▲越南籍移工涉嫌意圖行竊檳榔。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

檳榔價格飆漲，成為竊賊覬覦目標，屏東縣警局執行縣長潘孟安護農專案，發現一名越南籍移工將鋁梯架在黃姓農民的檳榔樹幹，意圖不軌，轄區的麟洛分駐所員警趕往查緝，將他逮獲，他否認要偷檳榔，訊後依竊盜未遂罪送辦。

據悉，目前檳榔盤商收購檳榔價格，一粒平均4元，頂級品一粒6元，在檳榔攤買到的檳榔價格更高，成為竊賊行竊目標。

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▲鋁梯架在檳榔樹。

屏東縣有38萬農業人口，屬於農業大縣，縣長潘孟安對於保護農民相關措施非常重視，縣警局長李文章為貫徹執行縣長施政理念，責成副局長林英仁在11日早上召集刑警大隊長、保安科長、防治科長及七位分局長、偵查隊長至警察局召開「護農專案會議」，就各分局轄區特性集思廣益，研擬具體可行的防竊護農方案。

▲檳榔。

經近2個小時討論做成多項決議，屏東警分局偵查隊隊長葉憲威會後回到分局，透過群組向各所說明相關措施並提醒近日檳榔價格較高，應加強注意檳榔園區防竊時，麟洛分駐所接獲黃姓農民報案，指有不認識的外籍移工出現在他檳榔園內，立即派員前往了解。

員警到場，發現有一名越南籍移工在場，黃姓農民原放在農舍，用來收割檳榔的鋁梯已經搭設在檳榔樹旁邊，研判該移工企圖行竊，訊後送辦。

分局長劉清俊表示，農業為屏東縣重要產業，警方會根據各種農產品波動情形，隨時機動調整護農專案防竊勤務作為，也呼籲農民配合警方的宣導共同執行防竊，以共同維護地方治安。

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