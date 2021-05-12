驚悚畫面曝！轎車追撞引爆火燒車...烈焰吞貨車1傷　肇事駕駛逃逸

記者陳崑福／屏東報導

林姓男子駕駛自小客車於12日凌晨行經台27線新園鄉興安路段時，疑追撞前方沈姓男子駕駛的自小貨車後，瞬間造成兩車起火燃燒，林肇事後逃逸，警方獲報處理，先將受到輕傷的沈男送醫，並清查發現，逃逸的林男是詐欺通緝犯，所駕車輛是前妻所有，前妻也告他涉侵占；警方正全力查緝中。

▲台27線新園段自小客追撞前方自小貨車起火 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼車禍起火。

東港警分局於12日凌晨4時14分獲報，在新園鄉興安路88號前（台27線路段南下車道）發生交通事故，立即派員處理，發現疑似為林男（86次)駕駛自小客車，由新園往東港方向北向南行駛，追撞前方由沈男（41次)駕駛自用小貨車，致2部車輛同時起火燃燒，員警到場時自小客車駕駛已徒步逃逸，另沈男自行脫離，輕微灼傷意識清晰、尚能行動，由消防隊送往東港安泰醫院就醫，酒測值為0。

▲▼自小貨車、自小客車。

警方調查，發現涉肇事逃逸的林男居住屏東市，於3月31日遭新北地檢發布詐欺通緝，另所駕駛自小客車為失竊（侵占）中，所有人為徐女（林男前妻），於3月25日於高雄市鳳山分局報失竊案，警方已調閱附近路口監視器，釐清肇事原因，並追查林男到案。

▲▼消防人員滅火、涉肇事的自小客車。

警方呼籲民眾，駕駛車輛應保持安全距離，勿超速、勿任意變換車道，行經路口請減速慢行、注意左右來車，並遵守號誌，以維用路人安全。

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