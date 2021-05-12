屏東高職生搭公車掉手機　「警」追不捨5分鐘找回

▲內埔警分局龍泉派出所所長黃明宏、警員吳家宏很快找回歐姓高職生手機 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

歐姓高職生搭乘公車下車後想要聯絡家長來接他，發現手機不見，當下很驚慌，求助屏東縣內埔警分局龍泉派出所，員警根據他說法，研判公車行走路線，騎機車尋找，5分鐘終於找到停等紅燈的這輛公車，在司機協助下找到他手機，讓他大讚警方的熱心與高效率。

▲▼歐姓高職生求助龍泉所、找到載客公車。

日前內埔鄉一名歐姓高職生，放學搭乘校車返家，在到站下車後，要聯繫家人前來接他，卻發現手機不見了，轉身再看公車已駛離。無助之下，步行至鄰近的龍泉所報案，所長黃明宏、警員吳家宏耐心聆聽，發現這輛公車是學生平日上、下學的專車，經確認公車路線資訊後，兩員立即騎乘警用機車外出找尋，終於在壽比路段追上正停等紅燈的公車。

警方向公車招手並表明來意，經司機協助，在座椅下找到歐生的手機，立即拿回派出所告知歐生這個好消息。拿回失物後，歐生不好意思的表示「以後會把手機收好」，並感謝員警的熱心幫忙。

分局長蔡耀順肯定黃、吳2員積極協助民眾尋回失物作為，展現了為民服務精神及工作效率，值得同仁學習；並呼籲大眾，於搭乘大眾交通運輸工具下車時，應多留意隨身物品，如不慎遺失手機切莫慌張，可先利用手機內建定位功能找尋手機，或就近至派出所報案，提供手機IMEI碼輸入建檔，便可透過內政部警政署拾得遺失物公告招領系統查閱招領紀錄。

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