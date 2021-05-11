黑鮪魚季千元「精選福袋」　網羅東港在地好味道超值推出

▲屏東縣政府2021年黑鮪魚季系列活動推出「精選福袋」 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府2021年黑鮪魚季系列活動推出「精選福袋」，與東港在地商家合作，讓民眾花1000元就能把東港美味伴手禮帶回家，福袋內容包含4種方案且超值，購買福袋就送限量專屬保冷袋1個，限量共2000組。

▲▼福袋內容。

傳播暨國際事務處表示，受疫情影響改變國內民眾旅遊及購物習慣，去年因防疫考量，首度取消大受好評的小吃辦桌宴，改推出海鮮外帶宅配，受到消費者青睞，今年以東港在地知名伴手禮組合成「精選福袋」，將最強伴手禮直送民眾家裡。

精選福袋內容分為A、B、C、D等四種方案，A方案與味益食品行合作推出一口鮪魚鬆蛋捲、花殼脆鬆(櫻花蝦鬆)、鮪魚鬆等商品；B方案與仁字號合作推出那個骨、鮪魚果、鱈魚香絲、櫻花蝦脆片、海苔櫻花蝦、櫻花蝦丁角、鮪魚鬆、旗魚鬆、櫻花蝦魚鬆、脆烤仙米海苔爽等商品。

C方案與東大興合作推出旗魚筋肉、100%黑鮪魚鬆、櫻花蝦脆肉干、魚鬆小丸子、海苔虱目魚脆片、100%旗魚鬆；D方案則結合各種精選，包含味益的一口鮪魚鬆蛋捲、鮪魚條、仁字號的冷凍櫻花蝦、東大興的黑鮪魚香腸、櫻花蝦蘿蔔糕等，每個方案特惠1000元，單筆購買4組以上免運費。

傳播處指出，活動期間只要檢附在大東港地區（含新園、東港、小琉球、林邊）餐廳單筆消費滿2000元發票、伴手禮單筆消費滿1000元發票或住宿1晚發票或收據，即可至「一番賞」服務台免費兑換限量「屏安御守」1個，數量有限換完為止。更多活動詳情請至屏東縣政府官網、黑鮪魚季活動官(https://www.i-pingtung.com/2021ptcf) 或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲頁查詢。

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