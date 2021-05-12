內湖4里長控訴指揮中心隱瞞疫情　無奈哽咽：誰造成這種痛苦

▲內湖區清白里里長陳東源哽咽說，無法確認確診者足跡很無奈。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國內疫情大爆發，已進入社區感染。國民黨團12日召開記者會，台北市內湖區4名里長出面控訴，指揮中心不願意把疫調及確診者足跡等資訊提供給基層里長，造成防疫困難，有里長一度哽咽說，站在第一線卻沒有辦法為鄉親講話，「當里長當到很無奈！」

內湖區清白里里長陳東源表示，社區日前出現機師確診個案，居民打爆里長辦公室電話想知道確診者足跡，里長即使有事先掌握，但致電給區長、衛生局確認都無法證實，推說中央沒有告知，後來追查才知道機師、外籍人士資料未納入民政系統，直到過了幾天中央公布足跡後，里長辦公室又被詢問電話打爆，甚至有義工接電話被罵到哭。

▲內湖區清白里里長陳東源。（圖／記者林敬旻攝）

陳東源說，他不是要扯中央後腿，但疫情應該是全民團結防範，才能把風險降到最低，實際上並非如此，即使確診者足跡被戳破，還要擔心可能還有未爆彈，他一度哽咽說到，「對里長來說，就是要顧所有鄉親安全，但現在站在第一線，卻沒有辦法為鄉親講話，他們真的很可憐」，直呼「當里長當到很無奈！」

陳東源說，希望中央政府坦白面對，讓第一線里長知道確診病例足跡，不是只有衛生人員來做疫調，因為當地里長最清楚病例的行動。

另外，日前指揮中心公布，染疫機師確診妻子（案1184）5日赴台北富邦銀行內湖分行，隔天又更正為4日。內湖區紫雲里里長夏亦芳批評，5月初正值母親節，很多人會跟家人團聚，中央更改足跡雖然僅一天的誤差，但正如陳時中說「病毒跑得比公文快」，病毒已經不知道跑到哪去了，夏亦芳也說她接到許多里民電話，「他們心痛、埋怨自己，是誰造成這種痛苦？」

▲國民黨團召開「里長控訴：政府隱瞞疫情 罔顧居民死活？」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

黨團書記長鄭麗文強調，若指揮中心不相信基層工作人員，不願意把相關訊息提供給地方政府或基層里長，會使防疫工作缺了很大一塊，只有腦，沒有手、腳，怎麼落實防疫工作？

鄭麗文說，當疫情越來越緊張，陳時中一定要放開心胸，不應再堅持自己的面子，防疫工作優先，「請陳部長改變你的態度，尊重地方政府，把里長當作防疫夥伴，你要防的是病毒，不是里長、地方政府，不要搞錯敵人。」

鄭麗文呼籲，現在很可能進入第三級的社區感染，有沒有辦法進行全民快篩？ 此外，此外，去年底陳時中、蘇貞昌答應的疫苗一再跳票，若年初就有BNT、默德納疫苗可以施打，今天就不用這麼緊張，AZ疫苗對英國變種病毒幾乎沒有防護力，這次透過機師傳染的就是英國變種病毒，「我們需要的是BNT、默德納，為何還買不到？」