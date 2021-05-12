新北雙和醫院驚傳有確診者！急診醫護人員全篩檢

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國內傳出感染源不明本土病例，疫情拉警報，有消息指雙和醫院急診有個案確診，醫護人員被要求採檢，雙和醫院對此消息並未承認與否認，僅表示一切訊息以中央疫情指揮中心公布為準。

▲雙和醫院，資料照。（圖／記者姜國輝攝）

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國內昨爆發6例感染源不明本土病例，分屬宜蘭羅東與新北蘆洲，被定調進入社區感染，指揮中心針對這2起社區感染才剛確認並展開調查，相關足跡僅有初步掌握，預期今日會公布後續消息。然而今早又傳出基隆出現確診病例，衛福部長陳時中今（12）早受訪僅強調，疫情已經很嚴峻，社區有不只2條隱形傳播鏈，需要大家提高警覺。至於是否又有新增個案，下午再一併報告。

《ETtoday新聞雲》記者12日上午直擊疑似基隆確診者女兒上班的該棟大樓，目前大樓全面管制，而保全僅透露大樓11日晚間整棟大樓消毒。此外，據現場民眾表示，目前大樓中某一層樓全面禁止民眾出入，其餘樓層則正常運作。

陳時中在詢答時坦言，「疫情今天有可能會進入第三級（警戒）。」不過，指揮中心中午又特別說明，今(5/12)日並無將疫情警戒升級到第三級的規劃，陳時中所提「升級」，係指在現有措施及民眾配合程度無法圍堵疫情時，才會考慮升級。

台灣自疫情爆發以來，從未進入第三級警戒，一旦升級，不僅外出時要全程戴口罩，也要停止室內5人以上、室外10人以上聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療公務所需之外，其餘營業及公共場域關閉。營業及公共場域也要落實戴口罩和維持社交距離。