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黃暐瀚守喪仍心繫疫情　「一輩子做好一件事情就是功德」

▲▼有聽眾送黃暐瀚一封信，跟一整本手抄的「心經」。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

▲有聽眾送黃暐瀚一封信，跟一整本手抄的「心經」。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

記者黃巈禾／台北報導

國內疫情升溫，6名本土確診個案感染源不明，指揮中心才剛將警戒升至第二級，未料又爆出有基隆確診個案，陳時中表示疫情恐升至第三級，若升至三級相關限制措施包含室內5人、室外10人以上集會取消。對此，剛喪母的資深媒體人黃暐瀚也心繫疫情，「一輩子做好一件事情，就是功德」。

黃暐瀚12日在臉書表示，一如往常，天亮出門，搭高鐵南下台中，陪伴媽媽，正在給媽媽燒香，整理擦拭桌面的時候，一名從未見過的男子上前致意，原來對方是他的聽眾，是台中人，特別從前來上香，上香結束後，對方給了一個牛皮紙袋，裡頭有一封信，跟一整本手抄的心經，看著信，看那本手抄的心經，再看對方寫下他常說的那句話「言我所信、無所畏懼」，讓他的眼眶突然一陣濕。

黃暐瀚提及，這段時間以來，有太多太多，根本不認識的聽眾、觀眾、網友，主動來給母親上香，謝謝大家的鼓勵，「我很堅強，一切都好，請大家不用掛念」。

黃暐瀚還說，雖然守喪，新聞也都有持續關注，這兩天疫情又起，不容小覷，請大家記得戴緊口罩、勤洗手、噴酒精，「一輩子做好一件事情，就是功德」，防疫就是眼前，每一位台灣人，都應該做好的事，一起努力，千萬不得大意，希望疫情，快點過去，台灣加油！

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