台灣大車隊宣布全額補助司機接種AZ疫苗　計程車防疫再升級

▲台灣大車隊全額補助司機接種本次AZ疫苗，從協助司機們降低病毒威脅機會做起，進而同時保護乘客健康安全。（圖／台灣大車隊提供）

記者賴文萱／台北報導

有感於目前國內新冠肺炎疫情再度升溫，全國計程車業品牌「台灣大車隊」今（12）日宣布，領先業界挺身照顧司機與乘客們的健康安全，將全額補助司機接種本次AZ疫苗，鼓勵司機們主動前往或預約全台指定接種點完成施打本次AZ疫苗。

針對已開放第八類公費對象之65歲以上司機、未來待開放第十類公費對象之50至64歲司機、以及僅可選擇自費接種的司機族群，台灣大車隊均將提供疫苗施打費用最高600元全額補貼，從協助司機們降低病毒威脅機會做起，進而同時保護乘客。

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台灣大車隊集團總經理楊榮輝表示，隨著國內疫情再度拉警報，計程車司機每天都要接觸的乘客類型眾多，提供司機做好疫苗接種照顧，同時也是保護全台乘客健康安全的重要工作。

▲台灣大車隊全額補助司機接種本次AZ疫苗，從協助司機們降低病毒威脅機會做起，進而同時保護乘客健康安全。（圖／台灣大車隊提供）

為展現品牌持續超前業界推動計程車防疫措施的決心，台灣大車隊從2020年疫情爆發起，不僅司機全程戴口罩，規範車輛營業前後及每4小時定時消毒，首創全台隨車更配備「酒精消毒瓶」，提供乘客隨時消毒安心搭車。

後續台灣大車隊將持續擴大「空氣清淨車」數量規模，預計今年將突破萬輛，乘客使用55688 APP叫車於特殊需求欄點選即可指定，讓乘車空氣防疫保護不斷升級。

此外，台灣大車隊今年5月也特別攜手台灣周產期醫學會，號召百位司機加入接種百日咳疫苗行列，打造「百日咳防護特派車」，專車車身均貼有粉色「五心行動齊心守護」標記以利民眾辨識，為乘客多加提供一份零百日咳屏障，乘車旅程更安心。

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