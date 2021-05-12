小巨蛋3活動取消！冰上樂園即日起「禁散客」　貓纜車廂限乘4人

▲台北市防疫升級，小巨蛋主場館至6月8日取消活動。（圖／記者姜國輝攝）

記者袁茵／台北報導

面對疫情擴大，台灣出現社區感染，台北捷運決定加強防疫措施，其中貓纜車廂從原8人搭乘，縮減為限乘4人，且小巨蛋主場館從12日起至6月8日取消活動，據了解已有3場活動被取消，而小巨蛋冰上樂園也將不開放散客入場，僅只有已買好教練課等會員可照常上課。

北市府12日舉辦防疫記者會，由台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤、北市教育局長曾燦金、北市環保局主秘楊維修、北市公運處長常華珍、北捷副總經理莊英震親自出席。

面對現在中央、北市都提升防疫措施，北捷表示，將做出4點辦法，分別為「提升車站及車廂環境消毒頻率」、「加強旅客防護措施」、「停辦活動」、「啟動人流管制」。

在提升車站及車廂環境消毒頻率方面，其實與先前實施的方法相同，採車站旅客頻繁接觸設備消毒每4小時1次、車廂旅客頻繁接觸設備消毒，每天出車前及營運時間平均每8小時消毒1次、車站廁所每日結束營運全面清潔消毒、環保局派員至捷運車站加強噴消作業。

加強旅客防護措施部分，將強制旅客全程戴口罩、詢問處設置酒精乾洗手機，提供旅客手部消毒、貓空纜車車廂從原8人搭乘，縮減為限乘4人。

停辦活動部分，停辦室內100人、室外500人以上活動，包括小巨蛋主場館12日起至6月8日止取消活動，據了解已有3場活動被取消；且暫停開放飲水台設備、跳舞區（爵士廣場、西門地下街、東區地下街、板橋站、十四張站）、北投復興崗站及南港展覽館站外旅客服務中心、市集活動（東區、心中山、貓空纜車）、爵士廣場假日藝文表演活動。

關於啟動人流管制措施，室內100人、室外500人以下場館採實聯制、全程戴口罩、量體溫等防疫措施，包括兒童新樂園的如果兒童劇場、文創館展場，北投會館各場館、逃生體驗營、綜合會議廳，捷韻國際廳；小巨蛋冰上樂園入場人數則不超過100人，且即日起自6月8日不開放散客入場，僅只有過去已買教練課等會員可照常上課。

針對小巨蛋有3場活動被取消，台北捷運公司表示，分別是5月17日至5月23日的草東沒有派對演唱會、5月24日至5月30日的許富凱拾歌演唱會，以及5月31日至6月6日的陶晶瑩演唱會。

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