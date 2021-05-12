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防疫警戒恐升第三級　雙北措施大型活動停辦一次看

▲▼雙北大型活動停辦一覽表。（圖／記者蔡文鈴製表）

▲雙北大型活動停辦一覽表。（圖／記者蔡文鈴製表）

政治中心／綜合報導

台灣疫情升溫，昨新增七例本土個案，其中6人感染源不明，引發國人擔憂。指揮中心指揮官陳時中昨天宣布提升疫情警戒到第二級，而今天上午在爆出基隆也有確診後，陳時中在立法院透露疫情可能提升第三級。

對於疫情警戒提升，雙北昨天也隨即宣布防疫升級，停辦大型活動，國中會考加強防疫。針對本周15、16日舉行的國中會考，雙北皆執行採實名制、考場全程佩戴口罩、不開放陪考。

截至目前為止，雙北宣布停辦的大型活動，項目與內容如下：

北市小巨蛋、北流演唱會停辦

台北市長柯文哲宣布，將啟動第一階段，室內100人以上、室外500人以上的活動全數停辦；包括開齋節、北流展演、小巨蛋演唱會、畢業旅行。

北市禁止醫院探病和老人機構探視按中央規定，延長至6月8日；老人共餐和課程暫停；台北市直飲台全面停用。針對八大行業嚴格執行「實聯制」。

北市活動停辦：
 1.長青樂活旅遊
2.5月16開齋節
3.小巨蛋演唱會
4.北流大型展演
5.畢業旅行、戶外教學
6.台北市立交響樂團5月份音樂會全數取消

體育活動賽事延期：
 1.2021台北市幼兒足球錦標賽（原訂5/15~5/16）
2.ELLE RUN with Style路跑（原訂6/5）
3.2021舒跑盃路跑（原訂6/6）
4.110年全國柔道錦標賽（原訂5/27~5/29）

北市國中會考防疫措施：
1.要求採實名制，考場出入口實施分流報到，並量測體溫及手部消毒
2.進入考場應全程佩戴口罩，考生經勸導不配合，該科不予計列等級或級分
3.不開放陪考
4.試場冷氣全面開放，冷氣開放時，並開啟試場4個角落窗戶，前、後門保持關閉，而英聽播放時，關閉4個角落的窗戶
5.午餐得於試場內使用，且不得交談，並維持社交距離

北市防疫規定
1.室內100人、室外500人以上活動原則停辦。若要辦理要申請，若舉辦也要全程遵守戴口罩、不准飲食、保持社交距離。大型活動原則上能停辦便停辦，觀察一段時間視情況調整。
2.教育局部分，畢業旅行、戶外教學皆停辦、畢業典禮改線上、校園開放從明(12)日起停止。
3.交通部分，搭乘大眾運輸全程戴口罩、禁止飲食；若要前往餐廳吃桌菜，也要採梅花座或隔板形式。
4.社會局部分，老人共餐與課程從明日起停辦、長青樂活遊活動也停辦。
5.疫苗部分，請北市聯醫與觀傳局研究指定場所，讓防疫旅館人員打疫苗時能免掛號費並優先處理。

新北大型活動停辦　4區社大停課

新北市長侯友宜將防疫提升二級警戒。由於有確診者足跡遍布新北部分地區，為保護學童，已加強蘆洲、新莊消毒作業。12日發布最新防疫措施，三重、蘆洲、新莊、五股地區之社區大學暫時停課。

新北市府宣布，停辦室外500人以上、室內100人以上之集會活動，「碧潭水舞」提前至5月11日落幕，「新北市河海音樂季—淡水漁人舞台」延後辦理。

新北市12日上午召開疫情應變會議，發布最新防疫措施，包括畢業典禮改線上，補習班分段分流教室不超過100人或改以線上教學，三重、蘆洲、新莊、五股地區之社區大學暫時停課。

新北活動停辦
 1.碧潭水舞
2.河海音樂季延期
3.2021北海岸時尚藝術季
4.富基樂時尚-音樂展演
5.富基藝時尚-新聲駕到演唱會
6.蘆洲、新莊、五股、三重等4區社大教學點、樂齡中心即日起至6/8停課

新北防疫規定
1.停辦室外 500 人以上、室內 100 人以上之集會活動。
2.加強稽査八大特殊娛樂業，複查不合格暫停營業。
3.室內集會戴口罩及戶外無法全程保持社交 距離者一律戴口罩，八大風險場所勸導不聽者開罰。
4.大眾運輸交通工具再提高 消毒頻率，禁止飲食。
5.風景區人潮湧擠每 2 平方 1 人限制。
6.文化場館及營業場所採人流管控。
7.禁止醫院、護理之家探病；住宿型長照機構採視訊探視。
8.足跡風險區校園暫停對外開放。

新北國中會考防疫措施：
1.查驗考生身分、落實體溫量測、全程戴口罩
2.除特殊申請外家長不陪考
3.提供午餐隔板
4.設置備用試場
5.門口禁發傳單等措施，並請環保局全力支援環境消毒作業

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