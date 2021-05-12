5／15起停賣站票！高鐵停用定期票　台鐵仍開放「電子票證」刷進站

▲搭雙鐵禁止飲食，且須戴口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

國內新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心升級第二級警戒階段，即日起搭乘大眾運輸、進入郵局營業場所等均禁止飲食，雙鐵停售站票，高鐵也暫停使用定期票或悠遊卡等，不過台鐵仍開放短途通勤旅客使用電子票證(平均搭乘里程為26公里)及定期票。

台鐵局表示，即日起乘客在列車上(觀光列車除外)禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩。另因應禁止車上飲食措施，全面暫停各列車上(觀光列車除外)臺鐵便當、推車飲料、食品及普悠瑪列車上自動販賣機等各項販售服務，同時停辦乘客票訂或電話訂購便當服務。此外，亦同步撤除普悠瑪列車上椅背網袋內之「靚道」雜誌。

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台鐵局指出，自5月15日起，長途對號列車一律不發售站票。至於短途通勤旅客使用電子票證(平均搭乘里程為26公里)及定期票則維持現行使用規則，但嚴格禁止搭乘長途普悠瑪、太魯閣、觀光列車及團體列車等城際列車，將視疫情發展及中央流行疫情指揮中心、交通部指示加強人流管制。

▲台鐵仍開放短途旅客以電子票證刷進站。（圖／記者呂佳賢攝）

而高鐵公司指出，自5月15日（六）起至6月8日（二）實施全車對號座，暫停自由座（含站票）服務，這期間定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡亦將同步暫停使用，原先規劃之自由座需改採對號座相關措施，高鐵公司將盡速完成相關規劃後，於今日對外公告。

高鐵公司表示，今（12）日起高鐵各車站大廳暫停辦理各項活動，列車上禁止飲食並全面暫停推車販售服務並撤除列車椅背網袋內之「TLife」車上雜誌，商務車廂亦暫停供應熱飲及書報雜誌服務，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水。