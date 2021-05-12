演唱會取消！嘉義男怨退火車票被扣60元　最慘女退民宿秒噴5500元

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情一夜炸出7例本土個案，許多活動為了因應防疫，紛紛宣布取消或延期。一名網友11日下午4時許在臉書「爆怨2公社」PO文表示，本來要去台北看的演唱會取消了，只好去台鐵退火車票，還被扣了60元的手續費，心情真的很差，沒想到意外釣出另一名苦主，取消民宿訂房被沒收5500元的訂金，荷包直接瘦一圈。

▲原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO提到，因為疫情關係，原本15日要去台北參加的演唱會取消了，於是跑去台鐵退掉「嘉義往台北」的自強號車票一張，結果還要扣60元的手續費，心情差到極點，「沒看到就算了，還要被扣錢，純抱怨，希望疫情別再升溫了，天佑台灣。」

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沒想到文章一公開，竟然釣出許多苦主留言分享遇到的窘境，「我兒子畢旅如果取消，要扣1000多元的訂金，沒得去還要多花1000多元」、「我是要去澎湖看煙火，結果取消了，但民宿不給取消，取消訂金沒收5500元」。

但在互相比慘的留言之中，大多數網友還是覺得原PO的遭遇算幸運了，並紛紛留言勸他想開一點，「換個方面想，60元換一個安全，CP值超高」、「可以退錢都好說」、「其實沒有疫情的時候也一樣要扣手續費，所以請放寬心，大家都一樣」、「我準備來退澎湖的機票跟民宿了，只求現在大家都平安」、「沒事啦，我本來過年要看五月天，也是延到年底了」。

▼台鐵自12日起全面禁止飲食。（圖／記者李毓康攝）

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