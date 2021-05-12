「防疫新規」一次看！小7全聯不借廁所、高鐵停站票　網哭：怎上班

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社區感染「防疫新規」小7全聯不借廁所、高鐵停站票　網哭：怎麼上班

記者許力方／綜合報導

疫情升溫，中央流行疫情指揮中心11日公布新增7本土病例，新北1人、宜蘭5人在遊藝場群聚，以及機師1家人確診，指揮官陳時中定調進入社區感染，且因應出現感染源不明，提升至第二級警戒6大防疫措施。除了有超商決議取消外借廁所，賣場取消試吃，高鐵也祭出全車隊號座、暫停自由座，且暫停悠遊卡、定期票，讓民眾痛苦哀號「這樣我怎麼上班？」

宜蘭銀河百家樂遊藝場出現５人群聚本土病例，新北蘆洲1男也被揪出確診，但指揮中心憂心，這6本土病例皆感染源不明，尤其遊藝場女員工近期都沒有出國，工作地為室內密閉擁擠場所，顧客停留時間長，傳播風險較高，經緊急採檢同事、常客、家人35人，找到4人確診，包含3女同事，年齡介於10多歲至40多歲，和30多歲男常客。

▲▼宜蘭某遊藝場驚傳有確診者。（圖／記者游芳男攝）

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▲▼案1203曾赴來來按摩，防疫人員進行消毒。（圖／攝影中心）

▲宜蘭遊藝場5人群聚、蘆洲染疫男曾按摩，全面消毒。（圖／記者游芳男攝、攝影中心）

距離4個月前「部桃」群聚事件確診21名本土個案，這次華航諾富特群聚案人數已超越，加上在新北、宜蘭出現感染不明的6起本土病例，指揮中心宣布，即日起至6月8日提升疫情警戒至第二級「出現感染源不明之本土病例」，進行為期4周的6大新防疫措施，包括對個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸進一步規定佩戴口罩、消毒、人流管制、實聯制、禁止飲食等。

四大超商也宣布最新防疫措施，包括7-11取消試吃，暫停開放廁所使用，全家加強消毒，萊爾富定時清潔、桌椅減半隔間，OKmart也是採梅花座，部分暫停休憩區。

各大賣場也祭出新規定，好市多暫停試吃，用餐區桌椅全撤、人流管至，減少2成人流進入，家樂福、愛買、全聯也全面停止試吃，大潤發部分門市暫停試吃，另外，全聯暫停開放使用廁所、微波爐。

其中速食龍頭麥當勞表示，全門市用餐區採梅花座外，持續關閉遊戲區，並要求各店暫停舉辦生日派對等活動。

▲▼台北車站湧入返鄉人潮,台鐵,高鐵。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵防疫升級，停用定期票、停賣站票。（資料照／記者李宜秦攝）

▲▲統一超商。圖為示意圖。（圖／統一超商提供）

▲▼全聯門市。全聯延吉店。（示意圖／記者林育綾攝）

▲全聯、小7防疫新規定，禁試吃、不借廁所。（圖／資料照）

交通部也針對防疫升級，搭乘台鐵、高鐵、船舶、客運、飛機全面禁止飲食，其中高鐵、台鐵城際列車取消站票，高鐵部分進一步決議，5/15至6/8實施全車對號座，暫停自由座，同時也暫停使用定期票、回數票、悠遊卡、一卡通聯名卡。

網友議論紛紛，直指現在路上戴口罩人數確實有減少，擔心國人「防疫意識」鬆懈，「就是一堆人不戴，還坐在（超商）裡面群聚聊天吃飯」、「就不說鄉下了，肯定做不到」、「不是等到嚴重了才戴口罩、勤洗手」，還有不少高鐵通勤族痛苦哀號「通勤怎麼辦？」「希望可有合理配套措施…請別讓我一次買40張高鐵票，這樣很好笑」、「我是要怎麼上班啦」、「定期票取消事不用上班嗎？」

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