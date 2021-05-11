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全暫停試吃！各大賣場、速食店「防疫新規」懶人包　同步禁辦活動

▲▼好市多,試吃。（圖／記者黃可昀攝）

▲各大賣場防疫一次看。（圖／記者黃可昀攝）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴峻，今（11）日新增7例本土確診案例，其中6例為不明感染源，中央流行疫情指揮中心也宣布台灣進入社區感染階段，即起升級防疫措施。《ETtoday新聞雲》整理各大賣場、速食餐廳業者祭出最新防疫新規，除暫停試吃外，也禁止門市舉辦群體活動。

▲▼麥當勞得來速街邊店。（圖／記者湯興漢攝）

▲麥當勞全門市暫停舉辦生日派對活動。（圖／記者湯興漢攝）

●麥當勞
麥當勞全門市即日起暫停舉辦生日派對等活動，並持續關閉遊戲區；另用餐區也全面採梅花座之外，同步要求消費者排隊戴口罩並保持社交距離。

●好市多
好市多全門市即日起暫停試吃、用餐區餐桌椅全撤以及進行人流控管，減少2成人流入賣場，並加強消毒頻率。

●家樂福
家樂福全台所有門市包括量販店、超市及目前正在改裝的頂好門市即日起全面停止試吃，而原防疫措施持續嚴格執行。

●愛買
愛買全門市即日起暫停試吃並提高消毒頻率，另要求消費者進場量測體溫，且定期手推車消毒，也將每15分鐘廣播宣導保持安全社交距離。

●全聯
全聯全門市即日起暫停所有試吃、試飲活動，有販售阪急現烤麵包之門市也將於上架前完成裝袋；另，暫停開放消費者使用廁所與使用微波爐、進入賣場也須戴口罩。

●大潤發
大潤發全門市依政府防疫政策執行相關防疫工作，目前僅有新北、桃園、嘉義、台南等地的門店暫停試吃、試用。

●City'super
City'super全門市即日起暫停試吃，針對販售熟食、飲食之攤位則設有遮罩；另針對賣場部分，也定期全面消毒，購物籃及推車每2小時消毒1次，內用座位區更特別增設訂製透明隔板。

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