雲林台西鄉公所5月14日搬新家　將暫停辦公一日

▲台西鄉公所新辦公大樓已完成驗收，內部裝修也已完成，預定本週五（14日）進行搬遷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣台西鄉公所位於台西市區辦公廳舍啟用逾50年，建築老舊安全勘慮，2014年新建大樓新辦公室位於五港村海園大道，主體工程完工6年卻因涉弊案延宕，現終於通過驗收，將於5月14日遷移新辦公室辦公，台西鄉公所指出，周五搬遷暫停一般業務服務。

台西鄉公所辦公廳舍啟用逾50年，除建築老舊外，空間也已不敷使用，2014年規劃於距離5公里外五港村海園大道興建新大樓，主體建築物工程2017年完成，卻因爆發採購弊案而停工，在2019年復工時，又因變更設計，遲遲未能啟用。

台西公所秘書丁順益指出，目前新辦公大樓已完成驗收，內部裝修也已完成，預定14日進行搬遷，17日正式辦工。丁順益表示，舊辦公廳舍將先移給鄉代會，新大樓鄰近水試所、幼兒園、安西府、海園生態區等，可以成為新商圈，帶動地方發展。

台西鄉長林芬瑩表示，新辦公廳舍腹地廣闊，停車等公共空間完善，提供鄉親更優質洽公環境，本周五因搬遷暫停一般業務服務。

▲台西鄉公所辦公廳舍啟用逾50年，除建築老舊外，空間也已不敷使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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