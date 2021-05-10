LINE群組瘋傳！染疫機師家人「曾到雲林」住到5月　官方回應了

▲亂傳1184案曾到過雲林，假訊息將開罰。（圖／翻攝中央流行疫情指揮中心，以下同）

記者蔡佩旻、唐詠絮／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布案1183和案1184確診前足跡，在衛福部公布的同時，Line群組瘋傳1184案例是在4月底曾到過雲林縣山線一帶買餐點及購物，直至5月初才從雲林縣離開回到北部。對此，衛生局指出，一切以中央流行疫情指揮中心公布為主，請民眾切勿觸法，亂傳不實訊息。

中央中央流行疫情指揮中心指出，案1183為本國籍50多歲華航男機師，4月29日接種第一劑AZ疫苗，1日曾到Pilot in Cafe、華泰名品城與胡同彭家老鋪新疆拉麵店，並於本(5)月4日出現全身倦怠，6日出現發燒，同日就醫採檢確診。

案1184為本國籍50多歲女性則為案1183同住家人，7由衛生單位安排就醫採檢確診，下午在社群就有網友傳出案1184是雲林人，上月底曾到過雲林山線某處買餐點跟採買，直到本月初才回到北部。

衛生局強調，散佈未經查證的不實疫情，會造成民眾恐慌，最重可依法開罰最重300萬元，若有任何相關疫病傳播的疑問都歡迎主動聯繫衛生局洽詢或查證，另外民眾只要依照中央防疫秋冬防疫相關規定，肥皂勤洗手、佩戴口罩，並請民眾如有發燒或呼吸道症狀等身體不適時，避免戶外活動做好自我防護，請民眾及醫療院所配合落實。

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