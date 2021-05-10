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高雄翁堅持領百萬「補貼女看護」　行員勸不聽請波麗士出馬

▲▼高雄小港老翁堅持匯款遭到警方勸阻 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄老翁險轉出100萬存款給看護，銀行行員擔心他被詐騙趕緊找來警方協助。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄小港區一名老翁日前到銀行提領100萬，行員見老翁年紀已大且有稍微失智的情形，連忙詢問高額提款的用途，老翁回答是要匯款給一名曾照顧他10年的女看護，但由於老翁先前有胡亂提款的紀錄，因此事先他的兒子就拜託過銀行不要任意讓他提款，不過不管行員怎樣跟老翁勸說他都執意要匯款，最後行員報警求助，才將老翁勸退，沒輕易將存款匯出。

警方指出，當時接獲銀行報案，趕到現場後，櫃台行員向警方表示，翁老伯伯年紀已大又有失智問題，且他一口氣要提領100萬轉存給他口中的看護洪小姐，但由於先前翁老伯伯曾有胡亂提錢的紀錄，他兒子曾拜託銀行只要父親又要來提款、千萬要阻止他，這次櫃台行員有先詢問過翁老伯伯的兒子，兒子表示不同意父親轉存，但由於自己正在上班沒有辦法立即趕往，拜託行員先勸說父親，但無奈行員與翁老伯伯始終「溝通無效」，最後只好麻煩警方協助。

警方了解狀況後，親切詢問翁老伯伯轉存給洪小姐大量現金的原因，翁老伯伯指出洪小姐已經照顧他10年，又一起居住，許多花費都是洪小姐先出，因此想轉些生活費給她，但警方進一步詢問，翁老伯伯又改口，表示沒有要轉出100萬這麼多現金，但再次詢問詳細金額，他也沒辦法確實回答。

▲▼高雄小港老翁堅持匯款遭到警方勸阻 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄老翁險轉出100萬存款給看護，銀行行員擔心他被詐騙趕緊找來警方協助。（圖／記者黃子倩翻攝）

儘管事後警方查證洪小姐的身分，確實是老伯伯的看護，但仍耐心勸說翁老伯伯先回家休息，等兒子下班後，再請兒子陪同一起前來銀行處理，畢竟100萬元不是小數目，如果輕易轉出去、未來將很難要回，並請翁老伯伯將存摺和印章收好，所幸最後在警方的耐心勸說下，翁老伯伯方同意先回家，才沒讓大筆存款輕易匯出。

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