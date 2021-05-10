高雄琉璃蟻大爆發！市府發1.8萬組滅蟻燈具　再教6大招防蟻害



▲婚飛期時戶外掛誘蟻燈吸引飛蟻飛入溺斃。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

近幾年夏季高雄六龜、甲仙、杉林及美濃等淺山地區琉璃蟻爆發，黑壓壓的螞蟻大軍直闖民宅，嚴重影響居民生活。為降低扁琉璃蟻的滋擾，高雄市府向中央爭取經費2千多萬經費提供公所餌劑、工資及辦理防治月等工作，此外市府再加碼採購1萬8千組誘蟻燈具，由公所動員里民力行防範琉璃蟻六大招，以減少生活干擾。

▲高雄琉璃蟻大爆發，市府發逾萬組滅蟻燈具 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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高雄市政府農業局表示，扁琉璃蟻在夏季時為了繁衍下一代會產生許多有翅型的雄蟻及蟻后，藉著月光群聚交尾，近年由於氣候變遷等因素導致族群大量增加，且受到LED燈光的吸引持續朝住宅區移動，最終開始入侵民宅，嚴重影響民眾居家安寧。

農業局委託螞蟻專家－彰化師範大學生物系林宗岐教授研究顯示，扁琉璃蟻無紅光感受器，故紅光對其吸引力最弱，藍光及白光對扁琉璃蟻的吸引力最強，可以利用不同燈光對其吸引力的不同，將其侷限在戶外，減少其入侵民宅的機會。因此，為協助居民防範扁琉璃蟻滋擾，利用其趨光特性，採購1萬8千組誘蟻燈具提供給蟻害嚴重區(六龜、甲仙、杉林區全區及美濃區中圳、東門、廣林、廣德、龍肚、獅山、興隆等7里)的居民使用，請市民若遇婚飛時一起掛燈滅蟻減少蟻患，凡戶籍設在上述4區之市民均可領取（六龜、甲仙、美濃於5/10開始領取，杉林區預計6月初開始領取），可向當地區公所洽詢。

六龜區長陳昱如表示，感謝市府配發誘蟻燈具，公所也會加強宣導琉璃蟻防治6大招，期盼透過公部門和里民一同齊心努力，能夠早日還給民眾一個安心優質的居家品質。另外，六龜區里長聯誼會主席邱瑞明提到，每每到婚飛期，大量琉璃蟻入侵民宅，影響里民居住品質，深受困擾，讓里民束手無策，希望透過誘蟻燈具的發放及里民勤勞佈餌，能夠大幅減緩琉璃蟻擴散的機率。

農業局張清榮局長表示，飽受琉璃蟻騷擾的民眾，可在誘蟻燈下方放置肥皂水盆，水盆反射燈光可吸引飛蟻飛入溺斃，並與區公所齊心須搭配琉璃蟻防治六大招：清(清理環境)、修（修剪樹枝）、布(布餌劑)、放（放誘蟻燈）、換（室內換黃光）、拉（拉窗簾），才能有效防範琉璃蟻飛入居家減少生活困擾。

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