超夢幻！金門「藍眼淚」今年大爆發　6追淚地點曝





▲金門藍眼淚 。（圖／金門攝影者薛子軒提供）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

不只馬祖，在金門也可以看到夢幻藍眼淚美景！金門藍眼淚今年大爆發，自3月起成功、尚義等海邊深夜總是聚滿人潮等待與藍眼淚邂逅，4至5月底淚況將達高峰，追淚達人建議縣府力推季節限定藍眼淚遊程，讓旅客有更多驚喜。





▲金門藍眼淚 。（圖／金門攝影者薛子軒提供）

金門縣水產試驗所指出，金門藍眼淚是因一種叫做「渦鞭毛藻」的藻類、又名「夜光蟲」，每逢春夏之交時大規模聚集、撞擊後發出漂亮的藍光，藍眼淚在海邊浪花陣陣的地方特別容易出現。

▲金門藍眼淚 。（圖／金門攝影者薛子軒提供）

水試所表示，其實金門一直都有藍眼淚存在，只是近期可能因為馬祖推藍眼淚，因此更備受關注，而更多人才來朝聖。金門縣攝影學會理事長許進西表示，近期因成立金門藍眼淚社團，不少人宣傳標示可追的地點，讓各攝影愛好者追隨，因此才有越來越多藍眼淚的感覺，不過，他已追了6年的藍眼淚，今年藍眼淚的確有比往年多增多，從3月底到現在已連續看了1個月；4月底才是金門藍眼淚高峰期，淚況會相對壯觀，更讓遊客興奮不已。

▲金門藍眼淚 。（圖／金門攝影者薛子軒提供）

金門主要藍眼淚觀測點共有6處，包括官澳海堤、尚義成功海岸、后湖海濱公園、歐厝沙灘、料羅南石滬公園和慈湖，根據臉書社團中的分享，目前金門藍眼淚尚未進入爆量期，但已經可在沙灘看到點點藍光，今年若打算追淚，不妨到金門走一趟。多名追淚達人也提醒，民眾追淚時要穿著防滑功能鞋子，並攜帶手電筒或頭燈找路，但看到藍眼淚時，請務必關燈。

時間對我們來說完全沒用！