愛犬突撲1.6kg怪石　男撿回家驚覺疑「龍涎香」！價值恐破240萬

▲一名金門縣民帶著愛犬到海邊散步，結果發現一塊疑似「龍涎香」的石頭。（圖／翻攝自東森新聞，下同）

記者閔文昱／綜合報導

住在金門縣的葉先生幾個月前帶著愛犬「多多」到海邊散步，結果在路途中多多突然被一股香味吸引，上前不斷嗅聞著一顆石頭。葉先生見狀後就將這顆石頭帶回家收藏。想不到之後陸續有親友表示，這顆石頭可能是每公斤價值150萬台幣的「龍涎香」，讓他想當驚喜。不過真相究竟為何還有待相關單位鑑定後才能得知。

這名幸運的金門縣民名叫葉福和，他在2月4日時帶著愛犬「多多」到塔山電廠附近的海邊散步，途中多多突然跑向海中不斷聞嗅一顆約1.6公斤的石頭，讓他感到相當好奇，走近一看才發現這顆石頭不僅外觀略帶黑色，觸摸起來還有些柔軟，讓他直覺這顆石頭並不尋常，於是就帶回家中放在客廳的櫥櫃中收藏。

▲葉先生用燒熱的細鐵絲插入石頭中，結果真的飄出香味。

葉福和表示，後來許多親朋好友來到家中觀賞這顆石頭時，都懷疑它可能是價值不斐的「龍涎香」，於是他就藉由網路上得到的資訊，用燒熱的細鐵絲插入石頭中，想不到真飄散出一股淡淡的香氣，讓他相當驚喜。未來他將會帶著這個石頭到高雄大學等學術單位進行鑑定，若證實是龍涎香，那麼價值將可達到240萬台幣。

龍涎香是從抹香鯨消化系統所產生的可燃固體，有的會吐出來，有的則會成為糞便被排放出來，通常為灰色或是黑色，較常被發現漂浮在海中，有時候會在海洋中漂浮超過100年。經過氧化後會變硬。龍涎香所散發的獨特香氣，是拿來製作香水的重要原料。

▲一公斤的龍涎香價值約150萬台幣。

據了解，龍涎香最初的味道很難聞，但在乾燥後會散發出持久的香氣。依照先前的銷售歷史，質量最好的龍涎香一磅（約0.45公斤）價值為14500英鎊（約58萬台幣）。

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