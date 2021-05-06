一個人的旅遊！台中女孩單車行　金門環島擦亮50多面反光鏡

▲台中女孩到金門旅遊擦50面反光鏡 。（圖／記者林名揚攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

一名來自台中的女孩獨自騎著單車跑遍大、小金門，沿途擦亮50幾面路口反光鏡，留下很不一樣的旅遊體驗。6天的行程匆匆而過，因為愛上海島的風土人情，她捨不得離開；下榻的民宿主人也深受感動，竟有外地人願意這樣為金門付出。

▲台中女孩到金門旅遊擦50面反光鏡 。（圖／記者林名揚攝）

一個人的旅行，沒人能幫忙拍照，只好在反光鏡前自拍，來自台中的陳姵君來到金門旅遊，發現海島金門因為水氣較重，反光鏡上總蒙上一層厚厚的灰塵，比起別的地方似乎更加模糊，因此起心動念要讓這座島嶼的路口「亮起來」，踩著踏板沿著腳踏車步道，一溜煙將變速單車停在小店前，買了洗潔精和刷子，替沿途的反光鏡噴刷一番，幾天下來讓大、小金門50多面再現晶亮光彩，個子不高的她伸直手腳，太高的鏡面只能刷上一半，卻讓路過的鄉親看到洋溢愛心、熱情的完整身影。

▲民宿主人也跟著陳姵君一起環金門 。（圖／記者林名揚攝）

在豐原長大的她大讚「金門好美！」讓人總在角落轉彎處遇見驚喜，花上100多塊錢就能讓自己一個人旅行，在這座海島留下很不一樣的回憶，她選擇住進洋樓和古厝民宿，在古寧頭曾經戰火洗禮，國共戰士激烈交戰的巷弄，用心傾聽已經呼嘯遠離的槍彈餘音，懷想烙印在牆壁累累彈痕間的塵封往事。

恰巧洋樓民宿主人賴美秀也喜愛單車慢遊，2人結伴同行開始騎車環島，看到陳姵君一面面的將反光鏡擦得亮晶晶，也讓賴美秀好感動，此舉更讓陳姵君的海島遊程在5月人文金門的紀錄裡，增添滿滿的人情味，也在亮潔的反光鏡看到一身鐵馬車衣，青春活力的自我。

時間對我們來說完全沒用！

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