　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

一個人的旅遊！台中女孩單車行　金門環島擦亮50多面反光鏡

▲台中女孩到金門旅遊擦50面反光鏡 。（圖／記者林名揚攝）

▲台中女孩到金門旅遊擦50面反光鏡 。（圖／記者林名揚攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

一名來自台中的女孩獨自騎著單車跑遍大、小金門，沿途擦亮50幾面路口反光鏡，留下很不一樣的旅遊體驗。6天的行程匆匆而過，因為愛上海島的風土人情，她捨不得離開；下榻的民宿主人也深受感動，竟有外地人願意這樣為金門付出。

▲台中女孩到金門旅遊擦50面反光鏡 。（圖／記者林名揚攝）

▲台中女孩到金門旅遊擦50面反光鏡 。（圖／記者林名揚攝）

一個人的旅行，沒人能幫忙拍照，只好在反光鏡前自拍，來自台中的陳姵君來到金門旅遊，發現海島金門因為水氣較重，反光鏡上總蒙上一層厚厚的灰塵，比起別的地方似乎更加模糊，因此起心動念要讓這座島嶼的路口「亮起來」，踩著踏板沿著腳踏車步道，一溜煙將變速單車停在小店前，買了洗潔精和刷子，替沿途的反光鏡噴刷一番，幾天下來讓大、小金門50多面再現晶亮光彩，個子不高的她伸直手腳，太高的鏡面只能刷上一半，卻讓路過的鄉親看到洋溢愛心、熱情的完整身影。

▲台中女孩到金門旅遊擦50面反光鏡 。（圖／記者林名揚攝）

▲民宿主人也跟著陳姵君一起環金門 。（圖／記者林名揚攝）

在豐原長大的她大讚「金門好美！」讓人總在角落轉彎處遇見驚喜，花上100多塊錢就能讓自己一個人旅行，在這座海島留下很不一樣的回憶，她選擇住進洋樓和古厝民宿，在古寧頭曾經戰火洗禮，國共戰士激烈交戰的巷弄，用心傾聽已經呼嘯遠離的槍彈餘音，懷想烙印在牆壁累累彈痕間的塵封往事。

恰巧洋樓民宿主人賴美秀也喜愛單車慢遊，2人結伴同行開始騎車環島，看到陳姵君一面面的將反光鏡擦得亮晶晶，也讓賴美秀好感動，此舉更讓陳姵君的海島遊程在5月人文金門的紀錄裡，增添滿滿的人情味，也在亮潔的反光鏡看到一身鐵馬車衣，青春活力的自我。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

高雄警局鬧所長荒　月薪10萬「壓力大報考少」錄取率幾乎百分百

彎進左轉道後沒發現…高雄2騎士「撞20cm高人行道」！雙雙噴飛送醫

ET快訊
快訊／台北停車場鐵柵欄「砸落」　1人遭重壓身亡
獨／小煜驚傳摔倒急送醫　醫生一看警告：拖下去腳會廢掉
撿屍爛醉妹　新北男「提槍遭猛踢」硬上！下場慘曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「生態服務給付薪水」開跑　新北水梯田最高每公頃可領7萬元

大聲向媽媽說愛「很幸福」！　媒體識讀向下扎根

每人每年最高補助10萬　桃市推動職務再設計服務計畫

一個人的旅遊！台中女孩單車行　金門環島擦亮50多面反光鏡

諾富特回溯居住民眾居家隔離專案　黃偉哲：台南市防疫已升級市民請安心！

台中榮服處攜手中華善緣慈善會　關懷192名百歲榮民人瑞

萬里大鵬國小校慶「牽罟」體驗打頭陣　凝聚社區力量文化傳承

台東社區公益活動　募集110個大眾愛心蛋糕送暖

2021台東藝術節精選10檔　在地「布拉瑞揚舞團」打頭陣7日起開賣

善耕365／921大地震後　她決心用社區服務修補無數家庭的巨大裂痕

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

張立昂遭爆「劈腿圈內女星、不愛戴套」　認了「對21歲女大生有好感」

叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口 「謝學生」訂的餐...比對才知遭惡搞

撞殺黃暐瀚媽！衝超商買4啤酒喝 美髮師辯「現場沒燈」遭畫面打臉

欽點鏟屎官！小貓「路中央詐死」　下秒黏住新奴才：快帶偶回家～

「生態服務給付薪水」開跑　新北水梯田最高每公頃可領7萬元

大聲向媽媽說愛「很幸福」！　媒體識讀向下扎根

每人每年最高補助10萬　桃市推動職務再設計服務計畫

一個人的旅遊！台中女孩單車行　金門環島擦亮50多面反光鏡

諾富特回溯居住民眾居家隔離專案　黃偉哲：台南市防疫已升級市民請安心！

台中榮服處攜手中華善緣慈善會　關懷192名百歲榮民人瑞

萬里大鵬國小校慶「牽罟」體驗打頭陣　凝聚社區力量文化傳承

台東社區公益活動　募集110個大眾愛心蛋糕送暖

2021台東藝術節精選10檔　在地「布拉瑞揚舞團」打頭陣7日起開賣

善耕365／921大地震後　她決心用社區服務修補無數家庭的巨大裂痕

快訊／台北停車場鐵柵欄「砸落」　1人遭重壓身亡

亞裔女紐約地鐵遭襲擊　施暴者「一掌打後腦」嗆：滾下車！

「生態服務給付薪水」開跑　新北水梯田最高每公頃可領7萬元

林政賢下丘接球跌倒退場　久違1015天先發投3局　

她更年期仍貧血…竟確診胃潰瘍！中斷療程反求偏方　超慘下場曝光

新增蔬食自助吧！台中人氣鍋物插旗高雄楠梓　樓下開燒肉新品牌

不只聯發科！多檔電子股傳利多卻跌深　分析師直指「不正常」

獨／小煜追公車摔倒急送醫　醫生一看警告：繼續拖下去腳會廢掉

全智賢轉身「背後全空」！狂曬39歲不科學狀態　網：不像生過小孩

楊志龍有望下半季歸隊　黃恩賜將開始Live BP

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

地方熱門新聞

腎臟名醫登山墜崖　直升機吊掛下山

2資深媽媽養出10警察子孫　警政署表揚

台南何時擺脫「慶記之都」？

澄清湖滿了！鑿井注水對比照超感動

第二波桃園好市券　5/7日開放登錄

陸垃圾海漂　金門海岸驚見姊夫

大園仁壽宮母親節公演「神農觀天」　看戲送好康

台中女孩金門單車環島　擦亮50面反光鏡

22縣市有感施政大調查　黃偉哲兩項指標六都第一

台南藍營轟捷運5千億亂來　交通局：優先路網780億

紅火蟻雲林現蹤咬傷人　西螺大橋下高灘地投藥防制

屏東監理站提前繳納汽燃費　3重贈獎活動又來囉

立夏仍缺水！玉山半數山屋無水　山友須自行因應

萬里大鵬國小校慶　牽罟體驗活動打頭陣

更多熱門

相關新聞

5天內第2起橡皮艇偷渡！陸男還帶16顆豬肉水餃

5天內第2起橡皮艇偷渡！陸男還帶16顆豬肉水餃

5天內第二起橡皮艇偷渡！金門4日凌晨4時許，海巡署在金門北面海岸發現可疑光點，經與紅外線熱顯像比對後，確定非屬正常作業船隻，立即通報線上海巡艇及岸際巡邏人員展開查緝，並在5時許發現一名大陸籍男性，以無動力橡皮艇企圖偷渡入境。

陸垃圾海漂　金門海岸驚見姊夫

陸垃圾海漂　金門海岸驚見姊夫

金門海漂豬確染非洲豬瘟　暫停輸台

金門海漂豬確染非洲豬瘟　暫停輸台

非洲豬瘟陽性！金門海灘大陸死豬送驗結果出爐

非洲豬瘟陽性！金門海灘大陸死豬送驗結果出爐

「莒光公園遊戲場」兒童玩翻超嗨　快來遛小孩！

「莒光公園遊戲場」兒童玩翻超嗨　快來遛小孩！

關鍵字：

金門反光鏡

讀者迴響

熱門新聞

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

鳳梨聲帶長白斑被警告「罹癌前兆」

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

母遭醉撞奪命！黃暐瀚做2件事　鄉民不酸了

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

嬰爆哭2天吃不下…醫拉出「超長一根」傻眼！

快訊／田亞霍秘婚要當爸了！

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

更多

最夯影音

更多
波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學
李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面