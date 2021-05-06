5天內第2起橡皮艇偷渡客！　陸男帶「16顆豬肉水餃」海巡急銷毀

記者林名揚、林冠吟／金門報導

5天內第二起橡皮艇偷渡！金門4日凌晨4時許，海巡署在金門北面海岸發現可疑光點，經與紅外線熱顯像比對後，確定非屬正常作業船隻，立即通報線上海巡艇及岸際巡邏人員展開查緝，並在5時許發現一名大陸籍男性，以無動力橡皮艇企圖偷渡入境。

▲5天內第二起偷渡！金門驚見陸男划無動力橡皮艇偷渡。（圖／記者林名揚翻攝）



據了解，該名大陸籍江姓偷渡客身上帶著一行李箱，內裝有2顆行動電源、手機、銀行卡與16顆豬肉熟水餃等，海巡人員對江男進行初步的量測體溫，發現他沒有發燒的狀況，但仍立即對他進行消毒作業，並將他隨身攜帶的16顆豬肉熟水餃銷毀，待隔離期滿後，會再依違反國安法與入出國移民法等，將其移送地檢署偵辦。

▲▼江男所乘坐的橡皮艇，其隨身行李中還有一盒16顆的豬肉熟水餃。（圖／記者林名揚翻攝）



海巡署第九岸巡隊副隊長刁子敬表示，江男以無動力橡皮艇的划行方式划至金門北面海岸，至今都沒有表達偷渡來台的目的為何，被捕時情緒相當平穩，只表示大約是4日凌晨1點多，在小鄧將橡皮艇充氣後下水出發，橡皮艇是在大陸的網站上購買的，初步判定江男划行3到4小時左右，抵達金門北面海岸後便被海巡署巡岸人員查獲逮補。

刁子敬表示，由於金門比鄰大陸地區，未來海巡署也會加強海上雷達與岸際的監控巡邏，一但發現可疑動態，就會立即調派人員前往查察辨識。

▲江男經初步檢疫，並無發燒狀況，待檢疫期滿就會移送金門地檢署偵辦。（圖／記者林名揚翻攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了。