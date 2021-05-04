扯！每年500噸垃圾跨海送過來　金門驚見「塑膠姊夫」海漂上岸

▲金門海岸線出現驚人的大陸海漂垃圾，大量保麗龍在沿海堆積，儼然成一條垃圾河。（圖／林名揚攝，下同）

記者林名揚、閔文昱／金門報導

大陸海漂垃圾漂流到金、馬地區造成的嚴重環境問題，不但嚴重破壞金門生態景觀，也造成金門海岸線時常出現驚人的海漂垃圾。近日有民眾發現，大量保麗龍及寶特瓶在沿海堆積，儼然成一座垃圾山丘，除此之外，還發現「塑膠姊夫」、「假陽具」等情趣用品隨地散落，讓金門民眾直呼太扯了。





金門因離大陸太近又因中國福建沿岸箱網養殖使用大量保麗龍常隨海流漂來，根據金門縣環保局統計，每年金門沿岸的海漂垃圾高達4、500噸，過去也經常在垃圾中發現動物屍體或是人的遺體，觸目驚心的景象大煞風景。當地民眾盼望縣府和金管處定期淨灘，開發成為新增的海線祕境景點。

隨著潮來潮往間以及東北季風吹襲，不少自對岸海飄而來的「保麗龍大軍」和包括棺材、冰箱，甚至於情趣用品在內的各種廢棄物攻占金門海岸。前三山里長曾紀雄就指出，在國軍撤離後海岸面目全非，尤其是廢棄物潮湧上岸後，擱淺於海岸植栽群中，再也不曾回到大海和對岸，日積月累愈來愈多，

曾紀雄呼籲，縣府和金管處應落實定期淨灘，還給海岸潔淨的面貌。當地民眾也盼望在不影響原始風貌下，完善湖山灣沿線的服務設施，提供更友善的旅遊條件，讓祕境級的海岸景點為金門觀光增添精彩，吸引更多尋幽訪勝的遊客來到。

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