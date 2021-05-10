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終於露面！HELLO KITTY熱氣球開箱立球　粉絲搶先近距離接觸

▲▼為滿足廣大KITTY迷的期待，於鹿野高台首度開箱HELLO KITTY熱氣球。（圖／台東縣政府提供，下同）

為滿足廣大KITTY迷的期待，於鹿野高台首度開箱HELLO KITTY熱氣球。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

HELLO KITTY熱氣球造型亮相後，迅速竄升熱搜關鍵字，為滿足廣大KITTY迷的期待，8日上午6點於鹿野高台首度開箱HELLO KITTY熱氣球，讓鹿野高台現場可愛到失控，不但吸引大批鐵粉朝聖，更有十幾位網紅和直播主踩點分享。台東縣長饒慶鈴也親自到場歡迎這位全球明星蒞臨台東，也邀請全國球迷「HELLO來台東！」。

HELLO KITTY熱氣球在上週曝光造型後，化身布農族少女的HELLO KITTY熱氣球在台灣掀起一波熱氣球討論熱潮，不只網路聲量飆升，竄升熱搜關鍵字，活動官方粉絲專頁與熱氣球專線也瞬間被查詢電話和訊息淹沒。因此縣府特別安排當你天舉辦「HELLO KITTY熱氣球首次開箱立球見面會」，與現場民眾共同見證全球唯一的HELLO KITTY熱氣球開箱展球。

▲▼為滿足廣大KITTY迷的期待，於鹿野高台首度開箱HELLO KITTY熱氣球。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼HELLO KITTY熱氣球點火立球。

台東縣長饒慶鈴表示，今天是HELLO KITTY熱氣球第一次的開箱立球，終於要來跟大家見面，是非常歷史性的一刻，這顆是全球唯一、只有在台東限定的HELLO KITTY熱氣球。這就是熱氣球的故事，每一顆熱氣球都是一個希望，永遠會帶給你意想不到的感動，熱氣球讓世界看到台東，HELLO KITTY在世界上公認是非常療癒的，希望為我們的世界帶來正能量。

▲▼為滿足廣大KITTY迷的期待，於鹿野高台首度開箱HELLO KITTY熱氣球。（圖／台東縣政府提供，下同）

這次與三麗鷗公司合作推出的HELLO KITTY熱氣球，不只在台灣引爆話題，更成為國際間HELLO KITTY鐵粉與熱氣球迷的關注焦點，可以預期今年夏天將有一股「KITTY鐵粉」人潮來到台東，饒慶鈴也強調，這次HELLO KITTY熱氣球身著布農族傳統服飾來到台東，可見台東「部落旅遊」的魅力讓全球明星也淪陷，提醒球迷及遊客除了熱氣球嘉年華，也不要忘記安排一趟部落深度旅遊，跟著KITTY玩，體驗台東專屬在地特色。

當HELLO KITTY 熱氣球熱膨脹緩緩升起的時刻，現場氣氛為之沸騰，大批期待已久的KITTY迷嘴角失守，被可愛爆擊，直呼「太萌、太可愛了！」。當身穿布農族傳統服裝的HELLO KITTY熱氣球出現在鹿野高台，可愛到不真實的畫面就像置身童話世界，縣府也貼心開放現場民眾與HELLO KITTY熱氣球近距離接觸，不管是借位、溫馨、唯美或文青，各種拍照風格一次拍好拍滿，準備在臉書和IG帶起一波「HELLO KITTY」風潮。

▲▼為滿足廣大KITTY迷的期待，於鹿野高台首度開箱HELLO KITTY熱氣球。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼吸引大批鐵粉朝聖。

北部疫情緊張，台東縣政府表示，一定做好完善的防疫措施，也提醒熱氣球迷民眾配合，出入公共場所務必配戴口罩，勤洗手或使用酒精消毒並注意自身身體狀況。

此外，今年熱氣球嘉年華繫留的線上預購，原規劃5月5日開始販售，因收到許多民眾建議，縣府尊重民意，調整販售方式，順延至5月13日（四）中午開放線上預購，相關資訊歡迎民眾至「台東慢漫遊」販售網站 （https://taitung.funcard.com.tw/）查詢。

緊接著還有「HELLO KITTY熱氣球首飛」等系列活動，「HELLO KITTY熱氣球首飛」活動日期將公布在活動官網及臉書專頁，歡迎貓迷隨時關注，掌握最新消息，一起期待HELLO KITTY熱氣球徜徉在台東天空的超萌畫面，跟著KITTY一起「HELLO來台東！」。

▲▼為滿足廣大KITTY迷的期待，於鹿野高台首度開箱HELLO KITTY熱氣球。（圖／台東縣政府提供，下同）

※ 熱氣球光雕音樂會場次
(1) 7/03(六) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台(開幕光雕)
(2) 7/09(五) 19：00 池上鄉 大坡池
(3) 7/16(五) 04：00 成功鎮 三仙台(曙光光雕)
(4) 7/23(五) 19：00 卑南鄉 知本溫泉區
(5) 7/30(五) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區(曙光光雕)
(6) 8/06(五) 04：00 卑南鄉 杉原灣(曙光光雕)
(7) 8/16(一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台(閉幕光雕)

※ 熱氣球繫留體驗
(1)活動日期：7/3至8/16 (7/03開幕日當天僅開放下午場)
(2)活動時間：上午05:30-07:00｜下午17:00-19:00。
(3)購票方式：現場購票及線上預約
■現場購票：【上午場】上午05:00開始售票｜【下午場】下午16:00開始售票。
■線上預約：5/13中午12:00開放線上預購，詳情請「台東慢漫遊」網站(https://taitung.funcard.com.tw/)

※ 活動詳情及最新消息請關注官方網站、FB粉絲專頁及IG
官方網站：http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/
FACEBOOK：https://www.facebook.com/balloontaiwan/
Instagram：taiwanballoonfestival

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