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少女「真心話大冒險」：做那件事　爸爸知道拳頭硬了怒告男網友

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲北部1名年僅14歲少女在網路認識1名成年男子，不料卻遭侵犯2次。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／台北報導

徐姓男子用交友軟體認識1名14歲國中少女，卻帶她到溫泉會館休息室，以手指、生殖器侵犯；又到少女家侵犯2次。全案曝光是因少女與同學及徐男3人一起到公園玩「真心話大冒險」，同學問少女做過最勁爆是什麼事，少女回「那件事」，隔天遭同學宣傳被老師知道並告知少女父親，父親憤而提告；士林地院依妨害性自主處徐男有期徒刑10個月。

全案發生在去年4月29日，徐男透過交友軟體「探探」結識14歲少女小姍（化名），2人在網路上相談甚歡，當天徐男直接約小珊見面，並騎乘機車載小珊到自己在北投區工作的溫泉旅館，徵得小珊意願先以手再用生殖器發生關係。5月9日到小珊家，徵得同意後又發生性關係。

全案曝光是因為小珊打給同班同學花花（化名），告訴她「要帶男朋友」與她見面。3人約在公園後玩起真心話大冒險，小珊輸了，花花就問小珊有沒有做過什麼很勁爆的事情，小珊就說「那件事！」，花花問「跟誰」，小珊便指著著徐男。隔天小珊在學校告訴花花「不要把昨天事情說出去喔！」遭其他同學聽到遭大肆宣傳，甚至傳到其他家長耳裡，導師聽聞家長們轉告震驚不已，緊急通知教官並通報小珊父親。

▼小珊與同班同學及徐男在公園玩真心話大冒險，竟大爆料自己做過最勁爆事情。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

徐男稱「我只知道小珊年紀約14歲到15歲，就讀國二」，但經法官核對小珊於偵訊及審理稱，「我認識徐男時，有跟徐男說到我14歲，現在就讀國中2 年級，當時我是說我的虛歲」等語相符，認為徐男與小珊發生關係，主觀上確誤認她已滿14歲，並依「所犯重於所知者，從其所知」的法理，認徐男觸犯對14歲以上未滿16歲女子為性交犯意。

合議庭審酌徐男未克制己身情慾，對初識身心發育尚未完全的小珊實施性交行為，影響小珊身心正常發展，且否認犯行，也沒取得小珊法定代理人諒解，認徐男觸犯對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，共2罪，各處有期徒刑6月。應執行有期徒刑10月。可上訴。

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