嘉義名店千元買母親節蛋糕　10年老客怒「吃半成品」：被親友笑死了

▲民眾買的名店蛋糕。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

記者翁伊森／嘉義報導

民眾總喜歡在特殊節日買蛋糕回家慶祝，但黃姓民眾回家發現蛋糕跟與預期中的有落差，直呼蛋糕店便宜行事，似乎拿了半成品出來，並將蛋糕照片上網po文，發文後正反兩面評論不一，有人表示取蛋糕都會先驗貨，甚至對照廣告文宣發現差異不大。有人表示，節慶假日難免會遇到這樣的情形，但多數網友覺得心意最重要，蛋糕美觀並不是那麼重要。

▲民眾上網批評名店蛋糕太潦草，讓自己在親友面前丟臉。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

黃姓民眾發文如下：「有人看過這麼差勁的蛋糕嗎？都被親友笑死了！今天去Ｘ保Ｘ拿了上星期預訂的10寸跟6寸蛋糕，還另外買了一個550元重芋泥蛋糕，當打開圖片中的10寸蛋糕真是傻眼！這根本是為了應付母親節隨便做的半成品，白色奶油塗一塗放上水果就便宜行事還上要價上千元！一點質感都沒有，真是丟臉到家！虧我們還十幾年的忠實顧客，唉！下次不會再買了！」

有網友說「我覺得實品照片跟Ｘ保Ｘ廣告中的圖沒有差太多～」「大師做一個很力害，一口氣要擠2000個你看他最後就是苦主照片那樣子」「DM的圖心心相印 確實是長這樣沒錯呀？」「店家照片都有秀出來看沒錯啊！我覺得沒有騙人的感覺啊～我在店家也是有看到實品的⋯你自己不選擺設豐富的⋯硬要選一個簡約的」「DM上跟實體看起來差不多啊！只是可能尺寸大白色奶油的部分看起來會顯得比較多」、「不管蛋糕怎麼了，我覺得有心就好啦，家人開開心心最重要，不然蛋糕都大同小異，祝大家母親節快樂。」

但也有網友表示，「應該是半成品...應該不到一半」、「版主那顆看起來很無救欸」、「光是外層，那個上奶油的員工就真的是...手在抖」、「節日的蛋糕不要買，有一次88節時也有這樣慘痛的經驗」、「真的是半成品的感覺，一點都不專業！希望店家有看到！」「抹的台有點扯，跟在學習一樣」、「感覺像是蛋糕太大了，水果太少了，顯得空曠空虛簡陋」、「還蠻隨便的啊！而且周圍都不平整。」





▲知名蛋糕店文宣。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）