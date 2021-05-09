　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義名店千元買母親節蛋糕　10年老客怒「吃半成品」：被親友笑死了

▲民眾上網批評名店蛋糕太潦草。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

▲民眾買的名店蛋糕。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

記者翁伊森／嘉義報導

民眾總喜歡在特殊節日買蛋糕回家慶祝，但黃姓民眾回家發現蛋糕跟與預期中的有落差，直呼蛋糕店便宜行事，似乎拿了半成品出來，並將蛋糕照片上網po文，發文後正反兩面評論不一，有人表示取蛋糕都會先驗貨，甚至對照廣告文宣發現差異不大。有人表示，節慶假日難免會遇到這樣的情形，但多數網友覺得心意最重要，蛋糕美觀並不是那麼重要。

▲民眾上網批評名店蛋糕太潦草。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

▲民眾上網批評名店蛋糕太潦草，讓自己在親友面前丟臉。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

黃姓民眾發文如下：「有人看過這麼差勁的蛋糕嗎？都被親友笑死了！今天去Ｘ保Ｘ拿了上星期預訂的10寸跟6寸蛋糕，還另外買了一個550元重芋泥蛋糕，當打開圖片中的10寸蛋糕真是傻眼！這根本是為了應付母親節隨便做的半成品，白色奶油塗一塗放上水果就便宜行事還上要價上千元！一點質感都沒有，真是丟臉到家！虧我們還十幾年的忠實顧客，唉！下次不會再買了！」

▲民眾上網批評名店蛋糕太潦草。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

有網友說「我覺得實品照片跟Ｘ保Ｘ廣告中的圖沒有差太多～」「大師做一個很力害，一口氣要擠2000個你看他最後就是苦主照片那樣子」「DM的圖心心相印 確實是長這樣沒錯呀？」「店家照片都有秀出來看沒錯啊！我覺得沒有騙人的感覺啊～我在店家也是有看到實品的⋯你自己不選擺設豐富的⋯硬要選一個簡約的」「DM上跟實體看起來差不多啊！只是可能尺寸大白色奶油的部分看起來會顯得比較多」、「不管蛋糕怎麼了，我覺得有心就好啦，家人開開心心最重要，不然蛋糕都大同小異，祝大家母親節快樂。」

▲民眾上網批評名店蛋糕太潦草。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

但也有網友表示，「應該是半成品...應該不到一半」、「版主那顆看起來很無救欸」、「光是外層，那個上奶油的員工就真的是...手在抖」、「節日的蛋糕不要買，有一次88節時也有這樣慘痛的經驗」、「真的是半成品的感覺，一點都不專業！希望店家有看到！」「抹的台有點扯，跟在學習一樣」、「感覺像是蛋糕太大了，水果太少了，顯得空曠空虛簡陋」、「還蠻隨便的啊！而且周圍都不平整。」

▲民眾上網批評名店蛋糕太潦草。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

▲知名蛋糕店文宣。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

ET快訊
陳沂先賣她手機號碼　雞排妹晚間「色調出招」神反制
快訊／燁聯鋼鐵驚傳「油桶爆炸」狂燒！消防13個分隊到場灌救
保險員問妻子身份證！他報完遭「死亡凝視」　一回想背脊發涼：完
女大生遭拍臀性騷　校方「拒給影片」她教官室落淚：好害怕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

感謝醫護人員防疫辛勞　里長王傑倫贈金山醫院30盒地瓜酥

「確診機師有來過」緊急閉店消毒　Pilot in Cafe咖啡館有名人造訪

嘉義名店千元買母親節蛋糕　10年老客怒「吃半成品」：被親友笑死了

龜吼「漁夫市集」推母親節感恩回饋　超值好禮獎不完滿載而歸

母女同心齊心協力推食農教育　土城女青農林雅婷貼近農耕生態

「乾杯號」一波三折馬國起航行駛近4800公里到台南　船上7人因防疫卡關

北海岸時尚泳裝名模走秀登場　石門「富基漁港」引領新風尚

母親節逢喪子之痛！7歲兒台中溺斃…母悲痛還原事發經過

新北高工「前進亞運」　創新教育「成就每一個孩子」發光發熱

車行國道1號台南路段變換車道未打方向燈　竟連吃國道警3張紅單

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

輾腳片瘋傳！他撞臉桃園警被罵爆　現身澄清「不是我啦」：爸媽都認錯

東北虎來襲！闖入村莊抓傷農民　路人開車逃跑...車窗遭攻擊破碎

感謝醫護人員防疫辛勞　里長王傑倫贈金山醫院30盒地瓜酥

「確診機師有來過」緊急閉店消毒　Pilot in Cafe咖啡館有名人造訪

嘉義名店千元買母親節蛋糕　10年老客怒「吃半成品」：被親友笑死了

龜吼「漁夫市集」推母親節感恩回饋　超值好禮獎不完滿載而歸

母女同心齊心協力推食農教育　土城女青農林雅婷貼近農耕生態

「乾杯號」一波三折馬國起航行駛近4800公里到台南　船上7人因防疫卡關

北海岸時尚泳裝名模走秀登場　石門「富基漁港」引領新風尚

母親節逢喪子之痛！7歲兒台中溺斃…母悲痛還原事發經過

新北高工「前進亞運」　創新教育「成就每一個孩子」發光發熱

車行國道1號台南路段變換車道未打方向燈　竟連吃國道警3張紅單

陳沂先賣她手機號碼！雞排妹「色調出招」神反制　網一看全懂了

虎尾街道「奪命血滴子」！路過輪胎遭刺破　車身一片紅：手段兇殘

快訊／高雄燁聯鋼鐵「油桶爆炸」狂燒！消防13個分隊到場灌救

法律就代表正義嗎？31歲金汎《Law School》演大學生無違和

木村拓哉大女兒脫口：和媽常吵架！曬童年照…直播洩家中內部裝潢

《大學生》Nina宣布懷二胎！　甜曬超音波照：希望這胎乖乖的

感謝醫護人員防疫辛勞　里長王傑倫贈金山醫院30盒地瓜酥

國防部證實：動用第一預備金1216萬　給救總修泰北孤墳

雷／《全明星》王家梁PK顏佑庭跳高　江宏傑抓頭跪了：太誇張！

桃園女大生遭拍臀性騷！校方「拒給影片」她教官室落淚：好害怕

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

地方熱門新聞

台東地瓜酥店驚見屍　警初步調查出爐

金門撿到飄怪香黑石　價值恐破240萬

7歲兒溺斃…母悲痛還原事發經過

po網批名店母親節蛋糕太潦草

里警強力臨檢小吃部＋釣蝦場＋KTV＋電子遊戲場

快訊／金門突然下冰雹　來份清冰吧！

帆船停安平求助衛生局防疫窗口卻回下班了！

車行國道1號變換車道未打方向燈吃3張紅單

強力取締關子嶺深夜改裝噪音車輛滋擾安寧

北海岸時尚藝術季登場　引領漁港新風潮

北海岸時尚名模走秀登場　富基美引領新風尚

屏東護國息災祈福大法會登場　官民齊心祈雨

一毛錢都還没花到即落網

腎臟名醫登山墜崖　直升機吊掛下山

更多熱門

相關新聞

蔣萬安曬母年輕照　兒時模樣超萌

蔣萬安曬母年輕照　兒時模樣超萌

國民黨立委蔣萬安在母親節這天曬出媽媽的年輕照，其兒時超萌模樣也曝光，讓許多網友大讚「媽媽超正」、「媽媽時髦又漂亮」。

最強三寶媽！攜愛女勇闖維也納　懂吃和牛開餐廳

最強三寶媽！攜愛女勇闖維也納　懂吃和牛開餐廳

母親節快樂！汪做心型巧克力送媽

母親節快樂！汪做心型巧克力送媽

央視曝光「習近平與母親的約定」：清白做人、乾淨做事、坦蕩為官

央視曝光「習近平與母親的約定」：清白做人、乾淨做事、坦蕩為官

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

關鍵字：

蛋糕母親節

讀者迴響

熱門新聞

辛尤里驚傳情變輕生！PO「雙手自殘照」留遺言

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

雞排妹攻「性騷擾」沉默3分鐘　鄉民：大招全被封住

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

獨／成功嶺男大兵躲淋浴間　2女軍官洗澡被看光光

陳零九台上突暴哭「等我一下」演出暫停！

重機騎士雷殘摔斷腳　左掌剩皮相連懸空晃

直播4金句！雞排妹親揭黑菊真相

主動消失1月餘　台中6度逃家少女找到了

宵夜想內用！駕駛堅持不停黃線　女友氣炸回家

麥當勞「隱藏好物」只要39元　老饕：員工餐必點

輕鬆解鎖別人的iPhone？示範片網路瘋傳

婆婆生日當眾酸不會做人　媳婦反嗆爆華麗K.O

劉沛緹燦笑緊擁陳志強！曾智希全程盯場

更多

最夯影音

更多
HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！
陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面