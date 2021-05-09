央視曝光「習近平與母親的約定」：清白做人、乾淨做事、坦蕩為官

▲中共中央總書記習近平與母親齊心。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

《央視》於昨（8）日母親節前夕，曝光中共中央總書記習近平與母親的故事。習近平母親齊心曾寫信給在外擔任領導職務的習近平，告誡他「高處不勝寒」，並囑咐習近平要從嚴要求自己。此外，對於身處高位的習近平而言，「清清白白做人、乾乾淨淨做事、坦坦蕩蕩為官」三句話，則是習近平和母親的「約定」。

▲央視呈現習近平與齊心的故事，同時曝光兩人之間的數個約定。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，習近平的母親齊心，是抗日戰爭初期在太行烽火中投身革命並加入中國共產黨，而後奔赴延安的八路軍女戰士。重言傳、重身教，教知識、育品德，母親的言傳身教，為習近平樹立了榜樣。

報導指出，年僅15歲的齊心在太行抗日烽火中參加革命，同年在反「掃蕩」鬥爭中加入中國共產黨，在抗大的革命熔爐中鍛鍊成長，樹立了共產主義理想。1943年，綏德的窯洞里，齊心第一次看到掛在牆上的毛澤東主席為習仲勳題寫的「黨的利益在第一位」八個大字。

報導提到，同為15歲的年紀，習近平於1969年1月13日，下鄉到陝北梁家河成為一名知青，在這裡度過7年的青春歲月。習近平曾在文章中寫道，「十五歲來到黃土地時，我迷惘、徬徨；二十二歲離開黃土地時，我已經有著堅定的人生目標，充滿自信。」

陪伴習近平度過「知青歲月」的是齊心縫製的針線包，包上還繡有「娘的心」三個字。與此同時，習近平先後共書寫8份入團申請書、10份入黨申請書。最終，習近平於20歲時，正式成為一名中國共產黨黨員。

報導稱，母子連心，對黨、對國家、對人民毫無保留、披肝瀝膽的赤子之心，是習近平和母親的「約定」。此外，注重家庭教育的齊心影響著習近平整個的成長過程。齊心經常依照家裡的規矩給在外地工作、走上領導崗位的習近平寫信，告誡他「高處不勝寒」，並囑咐他要從嚴要求自己。

自中共十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央將全面從嚴治黨提升到歷史新高度，黨風廉政建設和反腐敗鬥爭也取得歷史性成就。習近平曾提到，「我們的權力是黨和人民賦予的，是為黨和人民做事用的，只能用來為黨分憂、為國幹事、為民謀利。要正確行使權力，依法用權、秉公用權、廉潔用權，做到心有所畏、言有所戒、行有所止，處理好公和私、情和法、利和法的關係。」

報導還指，「我將無我，不負人民。」夙夜在公、忘我工作是習近平最平常的狀態；風塵僕僕、馬不停蹄是他治國理政最真實的寫照。肩負著人民的信任和重托，習近平不知疲倦，兢兢業業，既是領路人，也是奮鬥者。

報導強調，「清清白白做人、乾乾淨淨做事、坦坦蕩蕩為官」；「人民至上，保持一名共產黨人甘於無我、赤誠奉獻的奮鬥精神」，是習近平和母親的「約定」。