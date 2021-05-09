最強三寶媽！攜愛女勇闖維也納奪弦樂獎　懂吃和牛開燒烤餐廳

▲Jessica因為懂吃，與友人攜手在板橋開了間燒烤店，自己3個小孩也遺傳到媽媽的挑嘴功力，吃得出和牛產地差異。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市有名三寶媽媽Jessica，不但懂吃還為母則強，不但曾帶著二女兒以北市中正國中弦樂團首席身份進軍維也納，取得2019年絃樂組第一名，還在板橋開起和牛海鮮燒肉店，有科技業工作經驗的她不單將嚴謹的態度用在食材挑選，抽排油煙的管線系統也暗藏細節。

本名林奐妤的Jessica育有三名小孩，其中就讀中正國中的二女兒楊采頤曾在2019年時，以弦樂團首席身份進軍維也納，勇奪當年弦樂組第一名，是中正國中弦樂團創團20多年來取得最大的獎項，身為弦樂團第20屆團長的Jessica，也以自己愛女為榮。

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▲店內和牛選用山形、大分、宮崎或沖繩等地產的肉品，同時也備有各種海鮮食材。（圖／記者游宗樺攝）

Jessica說，中正國中弦樂團創團已20年，在校長余國珍指導下，曾多次榮獲台北市及全國音樂大賽的優異成積，近2年更連續拿到全國賽特優，2019年是弦樂團第3度進軍維也納挑戰，也是首次取得冠軍，不但是全團、全校的榮耀，也成為愛女的人生中難忘的註記。

Jessica提到，自己在培養愛女音樂才藝的空檔，常常會到處找尋美食，之後還與人稱「顏董」的科技業好友攜手在板橋開「阿彤北和牛海鮮」燒肉店。曾在竹科工作的她指出，店內採用高級和牛與特選的食材，用餐環境自然也不能馬乎，為了有效排出燒烤時的異味、油煙，捨棄常見的通風器材，而選用工業級的Y字型抽風設備，將原用於工業無塵室的材質做成通風設備，耐腐蝕也不易吸附煙塵，方便打理維護。

Jessica表示，店內捨棄鐵網，出於健康的考量改採鑄鐵盤，比起容易卡油污的鐵網，不但可保持食材的乾淨，減少更換鐵網的頻率外，還可以讓食材受熱均勻，此外，熱源也是採用甘蔗油，減少坊間常用的酒精膏帶來的異味與危險性。

▲為避免管線吸附油煙，排煙管線材質選用工業無塵室等級材質，燒烤鑄鐵盤也是經過挑選。（圖／記者游宗樺攝）

Jessica笑說，3個小孩似乎遺傳到媽媽懂吃的天賦，吃得出日本和牛與澳洲、美國和牛的差異，由於養牛時的飼料不一樣，使日本山形、大分、宮崎或沖繩等地的和牛各具風味，有時下課還會到自己店裡吃晚餐，雖然省了一筆晚餐錢，但吃不慣廉價肉品的他們選外食也非常挑嘴，常為了選擇吃什麼而傷透腦筋。