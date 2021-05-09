7歲兒才喊「爸爸救我」…下秒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

記者白珈陽、陳羿妏／台中報導

台中市太平區頭汴坑溪今（9日）中午發生溺水意外，造成7歲李姓男童不治、27歲陳姓男子則是命危搶救中。李父稍早得知愛子死訊後哽咽表示，事發當時兒子因踩到青苔，滑倒落水，曾喊出「爸爸救我」，怎料，當他上前救兒子時，陳男卻將兒子拉下水，因此將會對陳男提告。

▲李父哽咽受訪說明。（圖／記者白珈陽攝）

李父指出，一家人已經很久沒有一起出來玩了，今天是為了慶祝母親節才會到頭汴坑溪邊玩。事發當時陳男是自己下去玩水，而他看到兒子已經落水時，正打算要救起，結果陳男卻又把兒子拉走。被問到陳男目前有恢復心跳，仍在搶救中，後續是否有要追究相關責任，李父則表示，他們目前沒有能力處理後事，但將會對陳男提告。

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▲▼母親節全家人出遊，李童不幸溺斃。（圖／家屬提供）

警消說明，經了解，現場是一家五口烤肉，男童及父親的朋友發生狀況，有聽男童父親提及，27歲男子抓男童的腳後，雙雙溺水，經搜救一陣子後，他們才找到人。不過詳細案情，仍待警方調查釐清，目前偵查隊鑑識小組已到場採證中。

▼台中頭汴坑溪2人溺水意外。（圖／民眾提供）

16：47更新

根據最新消息，陳男經搶救後，於下午4時5分宣告不治。稍早，記者再次詢問是否會提告，李父仍表示要提告。