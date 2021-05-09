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體大狼師逼男學生交往：不然就當掉！再撫摸腳踝氣音喊「想噴射」

▲▼男性、失望、害怕、男人、性暴力、性侵、偷拍、出軌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲體大狼師性騷擾學生，學生崩潰求助，他遭校方解聘。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

國立台體大師資培訓中心鍾姓助理教授涉嫌對男學生性騷擾，不但撫摸對方腳踝說好性感，甚至還用氣音說，「想射在上面」，更掀開男學生的衣服摸腹肌，接著威脅男學生要跟他交往，否則就當掉。事件曝光之後，校方立刻解聘鍾男，但他否認所有指控，並提出行政訴訟，但法官認為校方處置並無不當，最終判他敗訴。

判決書指出，校方2018年3月底接獲申請調查鍾男涉嫌對男學生肢體碰觸等性騷擾事件，校方於是立刻召開性別平等教育委員會，並組成調查小組調查，最終認定鍾男性騷擾適時成立，且情節重大，於是立刻於以解聘。

不過，鍾男卻否認全部指控，主張調查小組認定他的性騷擾情節不算重大，僅建議停聘1年，但校方卻未依照調查小組決議，直接將他解聘，這並不合法。再者，男學生身材高大，且體力超群，如果被性騷擾，他怎可能沒有抵抗，因此提出行政訴訟請求法院撤銷校方的解聘處分。

對此，校方反駁，性平會在調查此案時，約談多名師生，也有人證稱，鍾男上課時經常會觸碰男學生手部或背部等，「那個同學一開始都笑笑的，但後來對老師態度不是很好，有很清楚的告訴老師不要碰觸他。」

另外，男學生本人也出面指控，鍾男約他一同吃晚餐，更提出要跟他交往的要求，並觸摸他的腳踝、大腿膝蓋，接著用氣音說，「你的腳踝好性感，好想射在上面」。

男學生還提到，「因我的功課不好，鍾男說他一定要想辦法幫我，後來原告說他想到4個條件，要我聽完給他答案：1、學分讓我過，之後教檢考試自己看著辦。2、這堂課當掉，教檢自己看著辦。3、找課餘時間補習。4、跟他交往。」鍾男甚至對他說，「你是我男朋友我一定要幫你」，但被他拒絕。

男學生表示，當天用餐完畢2人還一同回到鍾男家，當時鍾男從冰箱中拿出飲料說，「是酒耶，那我就可以借酒裝瘋撲你。」接著卻突然掀開他衣服問，「有沒有人魚線」，下秒伸手撫摸還喊，「真的有耶！」他一直到自己不斷做惡夢，才受不了將此事告訴班導師。

針對男學生說法，學校也有2名老師證稱，有發現男學生在訓練時情緒異常，經詢問後才得知此事，而男學生當時還回答鍾男，「你這樣我怎麼敢，你還是把我當掉好了」等語。

法院審理後認為，校方的處置方式並無不當，且性平會調查小組建議的停聘一年也只是參考依據，最終判定鍾男敗訴。全案可上訴。

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