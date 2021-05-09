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社會 社會焦點 保障人權

媽急尋14歲女兒發現可疑車！上前驚見車內吞吐　氣瘋怒告男網友

車震。（圖／達志／示意圖）

▲嘉義一名媽媽發現路邊有可疑輛，抄下車牌後報警，竟發現女兒與男友在車上車震，氣瘋提告。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／嘉義報導

男子阿宏（化名）與14歲少女小花（化名）交往，但卻2度搞車震，其中一次還將車停在某國小前，剛好小花媽媽正在找小花，看到阿宏車輛可疑，於是抄下車牌後報警，才發現此事，氣得一狀告上法院。嘉義地院審理後，依2個對14歲以上未滿16歲女子性交罪判阿宏6個月徒刑，緩刑2年。

判決書指出，阿宏2020年5月間透過網路認識小花，2人相談甚歡進而交往，但阿宏明知道小花僅14歲，卻仍忍不住2度與小花車震，第一次是在同年6月6日，2人將車開到一處倉庫空地後，在車內激戰。

2人第一次完事後一周，阿宏又管不住小頭，將車停在某國小門口後，跑到後座與小花纏綿。事發當時，小花媽媽剛好正在找尋小花，見到阿宏車輛可疑，於是抄下車牌後報警，才發現女兒正在車上與阿宏性交，讓她氣得立刻對阿宏提告。

法院審理時，阿宏坦承犯行，並與小花父母達成和解，且小花父母也表明不再追究且諒解，也同意給予自新機會，法官最後則依2個對14歲以上未滿16歲女子性交罪判阿宏6個月徒刑，緩刑2年。全案可上訴。

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