桃園狼師「染指3女學生」過程全錄下！藏13性愛片…女廁偷拍GG了

▲桃園狼師染指3名女學生，還與其中2人分別發生7次、6次性行為，每次都有拍下性愛過程，下場遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名邵姓國中教師2019年11月底竟在學校女廁內偷偷裝設針孔拍攝，有女學生驚覺不對勁通報校方，惡劣行徑才因此曝光！不料，警方進一步調查卻發現，邵男除了偷拍女性如廁外，硬碟內竟還存有3名女學生的鹹濕照，邵男還與其中2人發生性行為，錄下性愛影片。邵男案發後丟了工作，也被依法判刑3年，得易科罰金部分處有期徒刑8月，可上訴。

根據檢方調查，邵男是一名教師卻與3名女學生發生不倫關係。2018年間，他要求A女拍攝自慰片、裸胸照給他看，與他全裸視訊，並將影像備份，甚至7度與A女發生性行為，拍下性愛影片；同一時期也與B女在他的租屋處發生6次性行為，同樣有拍攝性愛片。

除了A、B兩名女學生外，邵男還要求另名C女學生，自拍猥褻照、影片給他觀賞，C女聽聞後陸續將躺臥、裸露胸部的照片用LINE傳給邵男。整起事件會曝光是因為邵男色膽包天，竟在校內女廁的芳香盒內偷裝針孔，有女學生上廁所時驚見詭異亮光，通報校方，警方調查偷拍案時發現，邵男行動硬碟中竟還藏有與3名女學生的猥褻照片、影片。

桃園地院審理後認為，邵男身為教職人員竟然為了滿足一己私慾，與女學生發生性行為，還拍下性愛照片、影片，法治觀念薄弱，且影響學生身心健全發展，但念在他事後坦承犯行，判他應執行有期徒刑3年，另可易科罰金部分則處有期徒刑8月，全案仍可上訴。至於女廁偷拍部分則是遭判刑6月，得易科罰金。

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