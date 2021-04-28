　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北教大校長遭爆恐嚇教授、包庇狼師！校方緊急發佈4點聲明

▲▼ 國立台北教育大學校長陳慶和。（圖／翻攝台北教育大學官網）

▲國立台北教育大學校長陳慶和。（圖／翻攝台北教育大學官網）

記者崔至雲／台北報導

國立台北教育大學校長爆發嚴重爭議，該校在今年1月召開教評會遴選新聘教師，但卻有周刊爆料，該校校長陳慶和疑似不滿推薦教師人選被質疑，竟夥同主任祕書、學務長強闖研究室恐嚇教授，行徑宛如黑道。對此，校方稍早發聲明否認，更建議投訴人提告，希望藉由交給司法處理，以證自己清白。

台北教育大學公開澄清聲明全文如下：
針對媒體爆料校長與學校校務之不實情事，並未事先完整向本校查證，諸多內容僅憑本校某師一己之私及個人選舉恩怨，所持捕風捉影、不符事實，甚至是憑空杜撰、污衊抹黑的言論，已嚴重傷害本校校長與部分師長的人格及學校聲譽，本校將委請法律顧問循法律途徑提出告訴。為免造成社會大眾誤解、以訛傳訛，鄭重澄清如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、關於爆料校長操控教評會部分，經查110年1月12日校教評會議，議案討論過程並無爭執，投票程序中每張選票均蓋有章戳，於新聘案討論後發給在場委員投票，並當場公開唱票、計票，由2位校教評會委員擔任監票委員，當場公開報告投票結果，會議進行順利。本校均依規定辦理，絕無操控教評會之可能。又關於聘任新進教師作業，本校一切依法行政，學校聘任新進教師，採「系、院、校」三級三審制，且均秉持尊重學術專業之原則，招聘流程公平公正公開，絕無校長已內定人選之可能。至某師聲稱校長恐嚇校教評會委員某院長一事，該院長亦聲明舉證並無此事，顯見某師捕風捉影、捏造事實，實應予糾正。

二、有關爆料校長及部分主管強行闖入某師研究室溝通，有所不宜部分，係校長考量某師長期對校務推動措施有不當誤解，甚或對校長有諸多不實指控(109年8月陳校長上任之初，某師即向教育部進行不實檢舉未果)及阻撓相關校務發展情事、以不實資料申請補助未果，竟遷怒基層同仁。經多位師長建議與其當面溝通，爰趁空暇時間請相關主管陪同到研究室擬與某師洽談，經校長敲門獲某師開門請進到研究室內後，校長欲與某師溝通之際，惟旋經某師現場表明「不喜歡校長、也無須奉承校長及毋須溝通」後，校長及2位師長隨即離開步行至研究室門邊，然某師見狀即再行辱罵校長「你這種咖小、也配做校長、垃圾(台語)等不當辱罵言詞」，校長等人隨即離開，上述溝通過程並無某師所稱強行闖入恐嚇情事。實情是某師公然辱罵陳校長，以及濫告無辜師長(此舉已嚴重影響該師長們聲譽，渠等將保留法律追訴權，俾維護權益)等情事，則絕口不提，顯見其圖為不軌、居心叵測。

另據本校部分師長反映，某師於109年5月間(即本校甫公布校長人選後)，即向部分教師放話：「跟你們校長講，叫他不要說跟我有關的事情，否則要給他好看」等恐嚇用語及「陳校長不配當校長」等污衊用語，在在顯示某師就校長選舉所造成個人恩怨及其私慾。然某師在此陳情中亦絕口不提，顯見其居心不良，意圖混淆視聽。

三、有關爆料G101教室浪費公帑部分，係總務處原於99年起配合101年師培處評鑑需求而建置「微型工程教室」之教學器材控制室(陳校長109年8月才上任)，因教學實驗設備均老舊損壞，該空間已閒置為儲藏室。經總務處評估目前學校以50人普通教室的需求偏高，並基於活化空間避免閒置，故將此控制室之隔間拆除，從30人的小教室變成50人的大教室，提供全校共同排課使用，校長依總務處活化空間之建議卻遭某師誣指為浪費公帑。另外爆料羅福助先生之事亦為子虛烏有、捕風捉影之指控。

四、本校行政團隊向來兢兢業業，無時不以創造學校最大效益、提供師生最完善之服務而努力。而本校亦有嚴謹的行政管理與程序，以及通暢的意見交流管道，各項建言或待改善之處，都能透過各種管道被重視。期盼師生齊心，共同打造更為理想而卓越的校園。至不肖教師因個人選舉恩怨，所持捕風捉影、不符事實，甚至是憑空杜撰、污衊抹黑的言論，已嚴重傷害本校校長與部分師長的人格及學校聲譽，本校將委請法律顧問循法律途徑提出告訴。

ET快訊
快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性！　侯友宜：即日停課
板橋紅衣男隨機嗆殺小學生！　「再笑，就拿刀殺了你們」
許效舜痛哭「NO媽是大家的媽媽」來不及道別：我會陪NONO很
雨一直下旱情有解？　水利署曝全台水庫進帳水量
湖口私娼寮密室曝光！誘騙年輕妹賣淫　首腦「傑克哥」慘了
柔道童媽落淚鞠躬「別再指責舅舅」！願原諒小四學長：不怪那孩子

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全聯咖啡限時3天最低12元！勞動節生鮮雜貨4折起　優惠一次看

全台千場活動振興「無形文化資產」！文化部1億預算助傳統藝術

北市模擬國中會考！中崙高中出動15人力量體溫　全程戴口罩、不陪考

高麗菜易發黑！菜販親授神招「靠手」　人妻實測1顆吃快1個月

台中水車路邊放水挨轟　水公司澄清：水質不佳就地排放

機師染疫案延燒「機組員檢疫再加嚴」　指揮中心擬改「1人1戶」

快訊／華航機組員居檢變嚴　今起改「一人一戶或住旅館」

親友疲勞轟炸催生！人妻後悔結婚「放過我們吧」：想到生子就反感

「路上觀察學院」大復活！他曬照揪下架原兇...網笑：罪魁禍首4Ni

桃園2小學生是機師家人！「2班停課至5／4」…西門國小急消毒

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

7歲柔道弟遭摔27次恐成植物人！　爸曝求償金額：至少八位數以上

全聯咖啡限時3天最低12元！勞動節生鮮雜貨4折起　優惠一次看

全台千場活動振興「無形文化資產」！文化部1億預算助傳統藝術

北市模擬國中會考！中崙高中出動15人力量體溫　全程戴口罩、不陪考

高麗菜易發黑！菜販親授神招「靠手」　人妻實測1顆吃快1個月

台中水車路邊放水挨轟　水公司澄清：水質不佳就地排放

機師染疫案延燒「機組員檢疫再加嚴」　指揮中心擬改「1人1戶」

快訊／華航機組員居檢變嚴　今起改「一人一戶或住旅館」

親友疲勞轟炸催生！人妻後悔結婚「放過我們吧」：想到生子就反感

「路上觀察學院」大復活！他曬照揪下架原兇...網笑：罪魁禍首4Ni

桃園2小學生是機師家人！「2班停課至5／4」…西門國小急消毒

【廣編】純日系美少女RPG龍與少女交響曲即將登陸台灣

威廉王子爆怒火！永遠無法原諒梅根　全因「她對凱特做的事」

大統百貨出清改裝2年　還在撐！老高雄人：臨時賣場是歇業套路

性感巨星杜娃黎波「美人魚裙」S曲線逼人！加碼鏤空閃片裝太養眼

這！就是美女／「空靈系女孩」餅乾曬神級側臉　美到像是拍廣告❤

iPhone 13最新渲染圖曝光！將有7種顏色可選

布朗狂轟39分也難救　塞爾提克3連敗慘輸重建雷霆

統一獅廟宇季「有球必應」　吳桀睿帶隊南鯤鯓代天府

網傳「要找到他就告他」　立委憂《跟騷法》恐曝當事人地址個資

全聯咖啡限時3天最低12元！勞動節生鮮雜貨4折起　優惠一次看

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

雷雨彈轟半個台灣　變天再降10°C時程

雷雨掃全台！　鋒面接近「今晚起水氣最多」

雨神才降臨！鄭明典爆高氣壓又出現

雨下對地方！全台水庫進帳62萬噸

迪士尼驚傳關閉東南亞、香港18頻道

印度疫情失控　華航貨機組員不過夜

叫「高、雄」的人注意！免費住飯店一晚

「本土病毒一直存在」　醫：恐有好幾波隱形傳播

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

更多熱門

相關新聞

台南狼師被控侵害31童　究責雷大雨小

台南狼師被控侵害31童　究責雷大雨小

曾任教於台南市那拔國小、新市國小的教師張博勝，被控2017年到2018年間對當時9歲女童指侵，一審法官認共犯下10次強制猥褻罪，各處3年8個月徒刑，應執行刑4年10個月，全案上訴台南高分院，二審法官20日上午駁回上訴維持一審原判。

變態魔化身幼師　校園當獵場偷拍

變態魔化身幼師　校園當獵場偷拍

桃園狼師「染指3女學生」拍13性愛片！女廁偷拍GG了

桃園狼師「染指3女學生」拍13性愛片！女廁偷拍GG了

狼師染指31女！吹哨者竟變替死鬼

狼師染指31女！吹哨者竟變替死鬼

桃園狼師性騷女童　二審重判9年

桃園狼師性騷女童　二審重判9年

關鍵字：

北教大校長教授狼師

讀者迴響

熱門新聞

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

1個10元、3粒50　納豆結帳愣：我搞錯什麼

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

2001年出生者免費看《玩命關頭》

女友奶奶都人間蒸發　家屬控孤僻啃老男涉重嫌

鄭爽爆丟寵物狗！網一看胡彥斌夯歌發毛：是真的

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面