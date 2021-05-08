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小貨車時速「飆破154公里」遭罰8千！原廠1句話打臉警　法官秒撤罰

▲▼ 車速,速度,超速。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小貨車遭測速測得154公里，駕駛挨罰8000元怒提行政訴訟，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名男子開著小貨車行經台61線275.9公里處，但卻被警方依他飆速154公里開罰8000元，他事後不服，認為他車上滿載貨物，且台61線風大，不可能超速，於是提起行政訴訟要求撤罰。法官審理時，男子小貨車的原廠車商也表示，這款車在新車時測時僅測得145公里，法官因此認定警方取締有誤，撤銷罰單。

判決指出，黃姓男子2020年1月間開著一輛小貨車行經台61線275.9公里處時，被警方測速測得他飆速154公里，而因該路段限速90公里，警方因此依法開罰8000元，並記點3次，另須參加道路交通安全講習。

不過，黃男提告主張，他當時車上滿載貨物，且沒有非法改裝，再加上台61線的風速很強，開道時速70公里就感覺快翻車，因此不可能超速行駛，況且，他再怎麼開也不可能開到破表的時速140公里，更不可能開到154公里，因此請求法官撤銷罰單。

對此，警方回應，經過檢視採證照片、現場標誌照片、現場圖可知，當時測得黃男時速154公里，超出了該路段的限速64公里，而雖然一般車輛儀表速度為140公里，但車輛於實際駕駛時確實可開超過140公里（俗稱速度開到破表），此時儀表板無法正確記錄車輛的速度，車輛儀表板指針此時會超格在超過140公里速度以上，且黃男所開的車出廠才4年仍算是新車，依新車的性能是有可能達到時速154公里的。

法官審理時，去函黃男車輛的原廠車商詢問，而對方回應，黃男所開的小貨車，新車實車測試最高速為145公里，而黃男也沒有改裝大修引擎，因此不可能達到警方所說的154公里，法官事後認定警方開罰有誤，撤銷該罰單。全案可上訴。

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