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台南狼師被控侵害31童　究責雷大雨小...10案被訴結果曝光

▲台南高分院針對台南張姓狼師被控性侵女童案宣判。（翻攝自臉書，下同）

▲台南高分院針對台南張姓狼師被控性侵女童案宣判，駁回上訴維持一審原判。（翻攝自臉書，下同）

記者林悅／台南報導

曾任教於台南市那拔國小、新市國小的教師張博勝，被控2017年到2018年間對當時9歲女童指侵，一審法官認共犯下10次強制猥褻罪，各處3年8個月徒刑，應執行刑4年10個月，全案上訴台南高分院，二審法官20日上午駁回上訴維持一審原判。

在台南市擔任國小教師長達20多年的張博勝，被控以班導師身分，在2017年到2018年對1名女學童以手指性侵數十次，案發後家長向台南市議員林阳乙求援，市議員林阳乙2019年3月26日上午在台南市議會質詢時爆料指稱，台南市某國小傳出「狼師性侵案」，擔任3、4年級的班導師，疑長期侵犯一位女童，25日晚上他陪同受害女童及其家人報案，檢方26日已到校進一步偵辦而讓此事曝光。

林阳乙議員表示，受害女童因害怕而不敢說出此事，是女童同學告訴家長，家長再告訴女童的家人，這件事情才爆發，據了解該名老師是在3、4年級擔任該女童的班導，女童現就讀5年級，該名老師已無擔任班導。

檢警調查查出，張博勝在2017年到2018年間在新市國小擔任教師時，曾對10名學生撫摸下體、親吻臉頰、嘴巴等方式作強制猥褻，但台南地院法官經審理，僅確認1名女童的被害事證明確。法官審酌，張博勝是女童的導師，竟為滿足一己色慾，不能謹守師生間的分際，不顧身為人師的倫理，他的行為影響女童日後成長過程及對感情或其他親密關係的建立，應該予以嚴懲，判應執行4年10個月，另家長聲請500萬元民事賠償，因提起時間不符駁回。

▲台南高分院針對台南張姓狼師被控性侵女童案宣判。（翻攝自臉書，下同）

此案震驚社會，民眾對張博勝被控近20年涉性侵、性騷案，案件多達32件，但卻只有1件被判有罪太扯了！台南地院還特別說明係法官係依不告不理原則等辦理。台南地院行政庭長林福來指出，此案係2019年初因市議員質詢教育局長才被揭露，當時統計張姓教師涉性侵、性騷案32件，其中受害學生人數31人，惟台南地院審理該案，該案檢察官僅就其中10名受害學生被性侵害部分提起公訴，法院基於不告不理原則，不得就未經起訴之犯罪審判（刑事訴訟法第268條），僅能就起訴事實為審理，亦即若尚有其他受害學生，而未經起訴，法院亦無權加以審判。

▲台南高分院針對台南張姓狼師被控性侵女童案宣判。（翻攝自臉書，下同）

台南地院審理本案，本件檢察官起訴書僅就被告所涉對「10名被害女學生」，遭被告以撫摸下體及親吻臉頰、嘴巴的方式進行強制猥褻，提起公訴；惟經法院合議庭審理後，認僅其中1名學生遭被告性侵害10次部分成罪，其餘9名學生被性侵害部分，因證據不足而為無罪之諭知。這些審理結果，乃合議庭依卷內事證，本於法律確信所為之認定，事屬合議庭認事用法之審理結果，基於審判獨立，應予尊重。被害人如有不服，得循法定程序請求檢察官上訴。本案上訴二審，台南高分院20日宣判，上訴駁回維持一審原判。

台南市教育局經調查後表示，本案歷時長達20年，部分當事人及證人已離校多年，甚有已退休者，且法令多經更迭，增加調查難度。惟全案經該局籌組調查小組，分3階段進行訪談，終於本年度完成全案調查程序，並懲處在案。總計離開校長現職並記1大過者1名、記1大過者5名、記過5次人員1名、記過2次人員1名、記過1次人員2名、申誡2次5名、申誡1次2名，共計17名人員遭受懲處，另有3位人員因已退休，逾懲處時效，因此重行改核當年度考績，並追回其考績獎金。

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