長征火箭墜毀中！今晚跟台灣擦邊而過　最新殘骸照曝光

▲中國火箭「長征五號B遙二」（Long March 5B）4月29日成功發射。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

中國大陸「長征五號B遙二」火箭，完成任務後預計殘骸將在今晚10點會跟台灣擦邊。最新預測指出，它會在9日上午11點43分墜地，殘骸軌道落點與首張飛越天際的照片也已經曝光。

綜合外媒報導，美國航太公司The Aerospace Corporation在官方推特指出，長征火箭殘骸會在UTC時間9日清晨3點43分（台灣時間9日上午11點43分）墜地，不過誤差值有正負16小時，所以實際墜地時間還是有所變化。

▲ 中國火箭「長征五號B遙二」預計美東時間8日墜落地球表面 。（圖／翻攝自推特）

另外，非營利組織「Virtual Telescope」的天文學家馬西（Gianluca Masi）則在義大利捕捉到了第一張長征五號殘骸照片。馬西表示，拍照時雖然是晚上，但天空異常明亮，從照片中可以看到火箭殘骸以極快的速度飛越天空。

即時監測網站「orbit.ing-now」的模擬軌跡圖顯示，長征五號B遙二運載火箭殘骸在台灣時間今天晚間10點12分，以及明（9日）清晨5點55分，將分別通過台灣北部、南部上空。