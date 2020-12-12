下周返回地球　陸「嫦娥五號」實施首次月地轉移入射

▲中國嫦娥五號登月。（圖／取自中國國家航天局）

記者陳政錄／綜合報導

由中國國家航天局在上月24日成功發射，執行首次「地外天體採樣返回」任務的嫦娥五號月球探測器，在執行任務歷時19天後，於12日上午實施第一次「月地轉移入射」，接著待第二次轉移實施後，可擺脫月球引力，擇機返回地球。

中國國家航天局表示，12月12日9時54分，嫦娥五號軌道器和返回器組合體經歷約6天的環月等待，實施第一次月地轉移入射，從近圓形軌道變為近月點高度約200公里的橢圓軌道。

▲嫦娥五號探測器第一次月地轉移入射示意圖。（圖／中國國家航天局）

航天局表示，月地轉移入射的主要目的是通過月球軌道上的軌道機動，使軌道器和返回器組合體進入月地轉移軌道；後續，攜帶月球樣品的軌道器和返回器組合體，將擇機實施第二次月地轉移入射，從而擺脫月球引力，進入月地轉移軌道返回地球。

嫦娥五號月球探測器於11月24日，由長征五號遙五運載火箭送入預定軌道，進行中國航天領域首次的「地外天體採樣返回之旅」。

按照中國航天科技集團通報，此次嫦娥五號任務將總共歷時23天，採集約2000克的月球岩石、土壤樣本返回地球。目前，該任務已進入第19天，預計下周返回地球。

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