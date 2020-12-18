央視認證「月球土壤不能種菜」　陸網狂刷：換個球去火星！

▲央視闢疑，月壤不能種菜。（圖／翻攝自央視、央視微博）

記者陳政錄／綜合報導

嫦娥五號探測器17日攜帶「月球土壤」返回地球，大陸網友除自豪航天成就，更有不少人歪樓關心「月壤能不能種菜」，以致官媒《央視》特別發文闢疑。有趣的是，在得到失望答覆後，執念甚深的大陸網友紛紛改口刷屏，直呼月球不行，那就「換個球去火星」，意外引發討論。

據《央視》報導和微博轉發訊息，針對嫦娥五號返回器成功著陸，帶著「月球土特產」返回地球後，有網友提問：研究月壤都能幹啥？能種菜嗎？《央視》回覆稱，月壤不含任何有機養分，而且非常乾燥，不能種菜。

▲大陸嫦娥五號登月。（圖／翻攝央視）

但報導也提到，儘管如此，長期的太陽風給月壤注入了大量氦-3，這是一種未來可能進行熱核聚變發電的清潔能源，研究價值很高。

聽聞不能種菜的消息，大陸網友哀聲一片，直呼這是「來自古老中國人的執念」，因此紛紛留言，表示「不能種菜，那我不去（月球）住了」，或提議「這球不能咱就換個球，去火星上搞幾斤土回來研究研究」，造成熱烈討論。

甚至有人不到黃河心不死，留言說如果「可以發電，那有電了可以搞無土栽培嗎？」、「袁隆平（雜交水稻育種專家）爺爺眼前一亮：就沒有不能種水稻的地」、「我們可不可以再努力一下。」

值得注意的是，對於「換個球去火星」的提議，也非空穴來風，在嫦娥五號返回地球後，大陸國務院辦公室17日召開記者會，航天局副局長吳艷華說，大陸首次火星探測任務「天問一號」正在「奔火」的征程；另小行星探測、火星取樣返回、木星系探測等工程任務也將按計劃陸續實施。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼大陸網友在央視發文下留言。（圖／翻攝自央視、央視微博）