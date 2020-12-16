中美太空戰　陸新型長征8號火箭亮相

▲中國新一代長征八號運載火箭在文昌航天發射場中進行運送。（圖／取自中國航天科技集團）

記者陳政錄／綜合報導

選在嫦娥五號月球探測器預定返回地球同日，中國持續主動曝光其在太空領域的新進展。據中國航天科技集團16日公布，其研製的新型長征八號運載火箭，在文昌航天發射場完成技術區相關工作後，已垂直轉運至發射區，計劃於12月底擇機實施飛行試驗任務。

據了解，該長征八號運載火箭設計為兩級半構型，火箭捆綁2個助推器。中國航天科技集團表示，長征八號按照模塊化、系列化、組合化的思維展開研製，充分吸收在役和新一代運載火箭的成果，具有良好的繼承性、經濟性、先進性和適應性，可以進一步完善新一代運載火箭型譜，滿足未來中低軌高密度發射任務需求。

中國航天科技集團指出，12月16日上午8時20分，承載長征八號運載火箭的活動發射平台，駛出文昌發射場垂直測試廠房，運至發射區。後續，火箭將加註推進劑，按計劃實施發射。

公開資訊顯示，長征八號運載火箭還是一款液體運載火箭，主要承載發射太陽同步軌道衛星，旨在面對商業市場，以商業化、低成本、方便快捷、好使用為目標進行設計，其太陽同步軌道運載能力達5噸，地球同步轉移軌道運載能力達2.8噸。

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