雲林新冠狀病毒疫苗施打地點增3處　衛生局籲踴躍施打　

▲雲林縣衛生局新增四湖鄉、土庫鎮、崙背鄉衛生所施打新冠狀病毒（COVID-19）疫苗，目前連同原有7家特約醫院共有10處疫苗施打地點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內新冠肺炎疫情警戒，日前指揮中心已宣布放寬疫苗接種標準，雲林縣衛生局新增四湖鄉、土庫鎮、崙背鄉衛生所施打新冠狀病毒（COVID-19）疫苗，目前連同原有7家特約醫院共有10處疫苗施打地點，衛生局長曾春美呼籲民眾踴躍預約施打。

雲林縣完成疫苗施打人數目前為884人，衛生局長曾春美指出，由於疫苗開瓶可施打6至10人，因此6人以上才會通知民眾施打，請民眾最好事先預約，方便連絡。曾春美說，公費COVID-19疫苗接種已開放計畫一至六類，包括第一類至第三類同住者及所有醫事機構工作人員實施對象接種。

雲林縣衛生局說明，雲林縣施打COVID-19疫苗地點有台大醫院雲林分院斗六、虎尾院區、虎尾若瑟醫院、中醫藥北港附設醫院、雲林麥寮長庚、雲林基督教醫院、成大斗六分院及崙背、土庫、四湖衛生所。曾春美表示，疫苗可預防感染及降低重症風險，民眾可以先諮詢自己的家庭醫師，確認自己健康情況後，踴躍施打。



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