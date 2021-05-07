研究推測：全球新冠真實死亡數至少690萬　比WHO官方統計多1倍

▲巴西NGO團體「Rio de Paz」在海灘上擺一排排塑膠袋，抗議巴西總統的新冠政策。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一份研究報告指出，全球新冠肺炎真實死亡人數恐怕比現階段官方通報數字的多出1倍，儘管統計失真部分原因在於發展中國家的低檢測及薄弱醫療體系，但美國、英國、義大利等西方國家也有大量漏報的狀況，肇因於疫情初期缺乏檢測，許多染疫者在沒有確診的狀態下死亡。

每日郵報報導，世界衛生組織（WHO）所公布的全球死亡人數為320萬人，但依據美國分析人士指出，真實統計數字遠比現階段取得的數據嚴重得多，全世界可能已有約690萬人死於新冠肺炎。

美國華盛頓大學「健康指標與評估研究中心」（IHME）這份研究指出，美國應該有90萬5289人人染疫病逝，並非官方通報的57萬4043人，而印度及墨西哥可能也有至少60萬人感染新冠後死亡，英國染疫者死亡人數恐怕已突破20萬人，比現階段統計還要多出6萬人。

該份研究說明，這些數字只包括感染新冠病毒後的直接死亡案例，並不包括因疫情大流行醫療中斷所導致的間接死亡。

IHME主任莫瑞（Christopher Murray）坦言，這份研究主張實際死亡人數遠比官方數字嚴重得多，凸顯準確追蹤新型、快速傳播疾病的困難度，而瞭解真實數字有助大眾更加知道這場全球危機的嚴重性，同時為決策者在制定應對措施及復甦計畫時提供寶貴資訊。

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