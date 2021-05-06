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雲林工地夜間被趕工　2男揮汗「做壞事」遭活逮

▲警方調查竊案發現1部可疑車輛涉有重嫌，進行埋伏跟監，5日凌晨活逮兩嫌正於一處改建廟宇工地竊盜建材。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲許姓、曾姓兩嫌涉竊盜罪嫌，檢方聲押獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾警分局4月中旬獲報稱虎尾、土庫地區，有發生建築工地建料遭竊，造成包商財物損失，警察局長朱宗泰立即指示分局長、偵查隊長成立專案小組全力查緝，經查發現1部車輛涉有重嫌，進行埋伏跟監，5日凌晨活逮兩嫌於一處廟宇工地竊盜建材，全案依《竊盜罪》移送，檢方於今(6)日向雲林地院聲押獲准。

虎尾鎮、土庫鎮地區四月中旬發生建築工地鋼鐵材料遭竊，建築包商財物損失嚴重，雲林縣警察局局長朱宗泰知悉後，非常重視，立即指示虎尾警分局長黃維章、偵查隊長李志文成立專案小組全力查緝，經警方分析研判竊嫌作案手法及路線，沿路調閱路口及民宅監視器分析比對多日，發現1部白色自小貨車涉有重嫌。

▲警方調查竊案發現1部可疑車輛涉有重嫌，進行埋伏跟監，5日凌晨活逮兩嫌正於一處改建廟宇工地竊盜建材。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲許姓、曾姓兩嫌涉刑法竊盜罪嫌，全案移送臺灣雲林地方檢察署偵辦，並於今(6)日向臺灣雲林地方法院聲請羈押獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

專案小組經過數日對案情抽絲剝繭，詳細調查蒐證、跟監，發現家住臺西地區的許姓31歲男子及設籍新北市曾姓39歲男子涉嫌重大。經查兩名竊嫌為躲避警方查緝，專於深夜駕駛自小貨車四處尋找位於建築工地，在發現作案目標後，即小心於工地周圍巡視，確定無人看顧後，兩名竊賊再進入工地徒手搬運鋼材裝載至貨車上，再以帆布覆蓋後離開。

▲警方調查竊案發現1部可疑車輛涉有重嫌，進行埋伏跟監，5日凌晨活逮兩嫌正於一處改建廟宇工地竊盜建材。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方調查竊案發現1部可疑車輛涉有重嫌，進行埋伏跟監，5日凌晨活逮兩嫌正於一處改建廟宇工地竊盜建材。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方蒐證完備向雲林地方檢察署聲請拘票，並持續對該貨車進行跟監埋伏行動。跟監警員於5日凌晨4時許發現許、曾兩嫌正於土庫鎮馬光地區一處寺廟建築工地行竊鋼條，警方立即衝出持拘票逮捕許、曾兩嫌，並於所駕駛貨車上起獲鋼管支撐架97支、市價約3萬8800元、另查扣作案用固定繩索、棉質手套及鉗子等證物，顯見許姓、曾姓兩嫌涉刑法竊盜罪嫌，全案移送雲林地方檢察署偵辦，並於今(6)日向雲林地方法院聲請羈押獲准。

▲警方調查竊案發現1部可疑車輛涉有重嫌，進行埋伏跟監，5日凌晨活逮兩嫌正於一處改建廟宇工地竊盜建材。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方於嫌犯所駕駛貨車上起獲鋼管支撐架97支外，另查扣作案用固定繩索、棉質手套及鉗子等證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局長朱宗泰表示，雲林縣轄內目前建築工地興建案很多，且廢鐵價格上漲，容易成為宵小行竊目標，警方除啟動專案加強巡邏，也設置巡邏箱，提高巡邏地點密度，同時執行定點稽查、加強盤查人車等強化勤務，並結合守望相助巡守隊，共同執行防竊及查贓專案勤務，確保居民財產安全，警示竊賊勿心存僥倖，以身試法。

▲警方調查竊案發現1部可疑車輛涉有重嫌，進行埋伏跟監，5日凌晨活逮兩嫌正於一處改建廟宇工地竊盜建材。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方於嫌犯所駕駛貨車上起獲鋼管支撐架97支，市價約3萬8800元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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