各國狂捐物資救印度？地方官怒「根本沒收到」　馬來西亞宣布撤僑

▲法國戴高樂機場一架貨機正在裝載將捐贈予印度的緊急醫療物資。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

印度新冠疫情嚴峻，醫療系統逐漸崩潰，世界各國紛紛伸出援手，寄送氧氣設備、藥品與呼吸器等，截至周日，約有25架貨機將300噸物資抵達印度德里國際機場。然而，部分邦的地方官員卻向媒體透露，根本沒有收到任何國外援助物資。

▲台灣捐贈的500支氧氣鋼瓶由中華航空貨機運送，已於2日清晨7時起飛，當天上午11時運抵印度德里國際機場。（圖／外交部提供）

據BBC報導，幾周以來，大部分貨物都滯留在機場倉庫，醫院呼籲當局提供更多資源，地方官員向媒體表示，直到3日晚間都還沒開始分送物資，當時距離第一批貨物運抵印度已經一個多禮拜了。中央政府4日晚間強烈否認延誤狀況稱，已經引入「精簡化」的系統來分配物資，衛生部人員正24小時不間斷地快速追蹤與處理中。

然而，部份情況嚴重的邦卻仍未收到這些醫療物資，喀拉拉邦（Kerala）上周單日確診創下3萬7190例的新高，但當地衛生部長科布拉賈德（Rajan Khobragade）表示，截至5日晚間，喀拉拉邦還是沒有收到任何援助物資。邦首長維賈楊（Prinarayi Vijayan）也公開致函印度總理莫迪，要求將氧氣與其他醫療設備優先分配予喀拉拉邦。

於此同時，印度6日新增41萬2262人確診、3980名病患死亡，雙雙創下新高紀錄。馬來西亞外長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）6日宣布，將撤離旅居印度北部與西部的公民，包含各機構與公司的外派人員與眷屬將搭乘包機返回馬來西亞，出發前與入境後都必須採檢，並於指定地點進行14天的隔離措施。

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