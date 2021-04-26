柔道意外／當憾事發生　那些助紂為虐的「家長霸凌」

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

台中一名7歲男童，到私人道館學習柔道，未料才學2週，就被學長和教練以「訓練」為名，輪流重摔至腦死，在事發當下，男童不斷喊痛求饒，但法警出身的教練食古不化，仍喊：「別裝了，依照我多年的經驗，這都是演的！」此事除了突顯大人的警覺心不夠、對於「權威資深」太過盲從外，我對該道館的部分家長也頗有微詞。

根據報導指出，網路上流傳該柔道館的LINE群組對話，在事發之後，那名肇事教練留言表示：「請各位放心，道館會保住，多謝諸位家長關心，除莫談案情外，一切都可連絡。」語畢，竟然獲得一堆家長回應：「謝謝教練！」這令人毛骨悚然的程度，可比二戰時，德國納粹誓死效忠希特勒那麼恐怖！

您可曾注意到，不管是在校園、幼兒園、保母托育等機構，只要發生糾紛，除了當事人雙方外，總會跳出一批自詡為正義之士的家長，單憑與自己熟稔的一方說法，就逕自檢討受害者，替加害人護航、發聲。

這些家長的起手式大部分都是：「我相信XXX不會這樣！XXX很用心，對孩子很關照，一定是那個家庭本身的問題！」但他們從來不會替這種背書行為負起全責，等到事實真相浮出後，若真的看走眼，也最多只是說個風涼話：「我怎麼知道XXX會這樣？」但早已造成受害家庭極大的隱形創傷。

無論教學（托育）環境多糟糕，都會有支持的家長！每個人接觸的面向不同，殺人犯都有至親好友了，對孩童受傷事件發言，怎能不多謹慎、三思？就如柔道群組中的對話，不管是基本禮貌，還是真的為教練抱屈，反正被摔到腦死的，不是自家的孩子。

這麼說吧！您猜他們之中，會不會有人想著：「道館不能倒啊！我到哪去找這麼便宜的教練啊？」「搞不好是那男童天生體質差！」「教練辛苦了，別人怎樣不關我事，不要影響我權益就好！」甚至妄自推論：「家長就是想要賠償，才找教練麻煩！」

那些事不關己、盲目跟從權威形象的家長啊～憾事不是發生在您們身上，您沒碰過，不代表別人碰不到！在糾紛浮出的時候，能不能閉上嘴、暗自觀察就好？除非真的親眼目睹過，否則選邊站有什麼意義嗎？

當我們要求孩子不欺負別人，並小心保護自己別被波及的時候，可曾想過自身的言行，是否有助紂為虐的可能呢？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。