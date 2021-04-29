新北私校爆霸凌！用膝蓋撞下體「推倒在地猛毆」　10同學圍觀比YA

▲新北某高中發生霸凌事件。（圖／翻攝自Facebook）

記者曾筠淇／綜合報導

新北市某所高中驚傳霸凌事件，一名男學生在教室內被另名比他高大的同學猛撞，最後更是被壓制在地；事件發生的同時，一旁站了約10名學生，然而這些人不但冷眼旁觀、默不吭聲，其中還有一人對著鏡頭開心比YA，誇張行徑引發眾怒。針對此事，該高中表示確實有這件事，目前正在處理中。

這起事件會曝光是因為有網友在臉書私密社團PO出一段15秒的影片，從畫面可見，一名比較高大的同學先是伸出雙手，用力將受害男生推去撞牆，接著再抬起右腳，用膝蓋頂對方下體。

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眼見受害男學生已經彎著腰，該名加害者仍繼續動手，嘴裡大罵三字經，並嚷嚷「沒拍到」，接著，他便伸出右手用力巴對方頭，再用力推對方頭部，發出「砰」的一聲巨響，顯見力道之大。

▲男學生將受害者壓制在地仍不肯罷休。（圖／翻攝自Facebook）

不過，加害者仍不罷休，害男同學頭部撞到牆後，他又用整個身體往對方腰部撞，趁著空檔，更是直接伸出左手，從後方勾住男同學脖子，把對方放倒。而在將對方壓制在地時，他仍不願收手，繼續用右手再猛捶2下。

整段影片中，有明顯拍到5名男學生在一旁冷眼圍觀，其中一人還不斷對著鏡頭燦笑比YA，絲毫不覺得自己的行為很可惡。此外，拍攝者還在過程中不時喊著「XX走開，不然我會拍到你的臉」，而當鏡頭轉向地面時，又會發現右側站了至少5、6個人。這10多人霸凌男學生的行徑，引發眾怒。

▲圍觀者非但不阻止，還燦笑比YA。（圖／翻攝自Facebook）

對此，《ETtoday新聞雲》記者實際致電詢問該校，學務處表示，確實有該霸凌事件，是在這兩天發生的，目前正在處理當中，而受害男同學目前「沒有做驗傷處理。」