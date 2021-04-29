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請假刁難、職場霸凌！中研院被爆勞資糾紛　教團籲導正勞權環境

▲▼ 請假刁難、職場霸凌！中研院被爆勞資糾紛　教團籲導正勞權環境 。（圖／高教工會提供）

▲中研院被爆勞資糾紛，教團籲導正勞權環境 。（圖／高教工會提供）

記者崔至雲／台北報導

我國最高的學術機關中央研究院爆出勞工糾紛，高教工會今（29日）召開記者會指出，從2019年下半年開始，陸續收到多位中研院職員反應院內勞動環境的各類問題，包含勞動契約未依勞基法以不定期契約約定、違法解雇頻傳、部分單位對勞方請假刁難、職場霸凌處理機制不足、考評不透明等缺失，呼籲中研院應導正勞權環境。

為正視中研院職員勞權問題，高教工會邀請中研院資深職員、勞資會議勞方代表及律師共同召開記者會，期盼導正中央研究院的勞權環境。

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經工會深入瞭解後發現，越來越多中央研究院勞工挺身而出爭取權益，時至今日，已有兩項初步成果，包含，勞工確認僱傭關係訴訟一審判決由中央研究院勞方獲得勝訴；職員助理之勞動契約經向台北市政府勞工局申請勞檢，釐清應依勞基法確定為不定期契約，中央研究院也已正著手修正。

高教工會指出，勞動基準法只是勞動環境的最低標準，中研院身為國家級的最高學術研究單位，不應只求最低標準，而應秉持院長廖俊智所提出的求真求實精神，針對院內勞資爭議及職場霸凌情形妥善處理，尋求制度面的改正；並且是要誠心處理問題，而不是官僚應付、甚或針對提出問題的人加以報復。

▲▼中央研究院。（圖／中研院／資料照）

▲中研院被爆出勞工糾紛。（圖／中研院／資料照）

中研院智財技轉處員工去年因請假爭議，遭中研院懲戒性解僱，為釐清法律程序走上訴訟一途，今年3月獲一審勝訴。法律判決文指出，中研院智財技轉處只因員工請假爭議，即片面修改過去考績並施以懲戒解雇，並沒有佐證員工達到「情節重大」，判決該解僱不合法，應恢復聘僱關係，讓勞工可以回任原職。
對此，高教工會強烈呼籲，中研院應該仔細思考法院判決的意見，如果在一審的交鋒中，中研院已經就具體事證提出法庭參考，並獲判敗訴，就不應再浪費納稅人的錢，消耗司法資源繼續上訴。

中研院勞資會議勞方代表、高教工會中研院分部籌備會發起人張震宇說明，類似違法解僱的個案僅是冰山之一角，近期已有不少案例傳出，中研院在試圖解僱勞方時，院方往往授意管理單位誘騙、脅迫勞方簽下「自願離職同意書」，或是邀請勞方勾選資遣事由並以此宣稱達成合意資遣。爾後發生勞資爭議，院方則宣稱是雙方合意終止，並無「解僱」或「強制資遣」，導致勞方喪失權益。然而此種誘導勞工假性「自願離職」的作為，豈是最高學術機關該有的動作？

張震宇指出，中研院迄今對職場霸凌問題缺乏落實防制措施與申訴管道，導致實務上若出現單位長官為了逼退員工，刻意差別對待、惡意刁難或施以顯然不合理的工作要求，員工往往求助無門。中研院應立刻改正以遵循勞動法令標準，保障全院職工權益。

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