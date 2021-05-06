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陸男偷渡「駕橡皮艇衝台中港」…上岸先隔離14天！檢：服刑後遣返

▲▼大陸男開橡皮艇從福建一路到台中港。（圖／林先生授權提供）

▲陸男開著橡皮艇直衝台中港。（圖／林先生授權提供）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

中國大陸一名周姓男子日前駕駛橡皮艇11小時偷渡抵台，並在台中港區遊蕩被民眾發現；周男見到警方後，強調自己沒有犯案、也非通緝犯，純粹是嚮往民主自由才會偷渡來台。台中檢方今（6日）表示，基於防疫考量，周男需先隔離14天，後續將依違反入出國及移民法偵辦，服刑完畢後再遣返回中國大陸。

台中地檢署指出，陸籍的周姓男子（33歲）4月30日駕駛橡皮艇偷渡抵達台中港區，遭港務警察總隊查獲。周男供稱，他花了1.6萬人民幣（約6.8萬新台幣）自淘寶購入橡皮艇，並於30日當天從福建石獅出發，一路利用iPhone辨別方位，筆直往台中港方向前行，航行約11小時後才抵達；周男強調，自己並未有犯罪紀錄、也非通緝犯，單純是嚮往自由才會選擇偷渡。

▲▼大陸男開橡皮艇從福建一路到台中港。（圖／林先生授權提供）

▲周男聲稱自己是嚮往自由才會來台。（圖／林先生授權提供）

檢方表示，查獲周男後已先行將他安置在海巡署中部分署留置室隔離14天，檢方也以視訊方式進行複訊，待隔離期滿，確認周無任何症狀後，再交由移民署偵辦「涉及違反入出國及移民法」部分，經移送地檢署、檢方偵結起訴、法院判刑確定後，周男需服刑完畢，後續再由海巡署收容，並依法遣返中國大陸。

由於偵辦過程中，外傳檢方於周男手機內發現偷渡途中相關影片，但今檢方澄清，並未在周男手機中發現類似影片。檢方也強調，依據入出國及移民法第74條，未經許可入國或受禁止出國處分而出國者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元以下罰金。

▼周男目前需先隔離檢疫14天，後續待服刑完畢後再行遣返回國。（圖／林先生授權提供）

▲▼大陸男開橡皮艇從福建一路到台中港。（圖／林先生授權提供）

▲▼陸男開橡皮艇從福建到台中港。（圖／民眾提供）

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