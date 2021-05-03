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陸男偷渡來台曝3大疑點　海軍：從對岸開過來「機率是小的」

記者柯沛辰／綜合報導

中國大陸一名周姓男子日前駕橡皮艇偷渡來台，引發國安疑慮。海軍現役、退役軍官認為，若要以橡皮艇橫渡台灣海峽，不僅要選對時間、海象和導航，還要避開各種耳目，加上目前查獲的攜油量，要從對岸直接開過來，「機率是小的」，全案可謂疑點重重。

周男4月30日駕駛掛著舷外引擎推進器的軍規版橡皮艇，花11小時橫渡台灣海峽，一路躲過海軍、海巡及岸巡監控。不過，他上岸後因為儲糧、儲水用盡，肚子太餓，向路過工人呼救，強調自己在大陸沒有犯案，也不是通緝犯，是嚮往民主自由才來台灣。

▲▼陸男開橡皮艇從福建到台中港。（圖／民眾提供）

▲周男自稱駕橡皮艇從福建衝到台中港，「嚮往台灣自由」。（圖／民眾提供）

周男供稱，他花了1.6萬元人民幣（約新台幣6.8萬元）從淘寶購入橡皮艇，4月30日從福建石獅出發，利用iPhone判斷方位，直直往台中港衝。員警一度起疑反問「大陸真的不好？」周男信誓旦旦「說真的，不好！」

前海軍官校教官呂禮詩質疑，周男出發前能查到的海象數據都是「即時海象」，必須挑對時間、海象和導航，而且出入中國大陸福建省海岸，不僅要使用中國防疫App，還要扛著42公斤的橡皮艇，躲過中國海警的巡查，這麼多巧合湊在一起，很難相信是湊巧。

海軍參謀長蔣正國3日答詢時也提到，以所攜帶的油量來看，從對岸開過來的機率是小的，因為油量會不夠。至於沿岸雷達或相關偵蒐儀器能否發現？他回答，海巡署的雷達可能看得到，但海軍艦艇或岸置雷達可能沒辦法，會遭海浪回波混淆。

▲▼立法院外交國防委員會 國安局副局長胡木源 海軍司令部參謀長蔣正國。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局副局長胡木源、海軍司令部參謀長蔣正國（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

陸委會表示，全案已經移送司法機關偵辦，但受到疫情因素影響，周男仍留置處所隔離中，待隔離期滿，將進行相關司法程序。至於周男非法來台動機、目的為何？相關陳述又是否屬實？尚待相關單位偵辦進一步釐清。

陸委會指出，中國大陸人士未經許可入境，違反入出國及移民法第74條未經許可入境的規定；若又無故拒絕、逃避執法機關檢查，也有違反國安法第4條、第6條的可能，可處6個月以下有期徒刑、拘役，或併科新台幣1萬5000元以下罰金。

▼周男從淘寶購買的軍事橡皮艇。（圖／民眾提供）

▲▼陸男開橡皮艇從福建到台中港。（圖／民眾提供）

 
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