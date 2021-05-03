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社會 社會焦點 保障人權

偷渡「黑水溝」2方式曝　海巡將查雷達追單艇路徑：如失職將議處

記者陳俊宏／綜合報導

33歲周姓大陸籍男子1日涉嫌從福建駕駛橡皮艇，橫越俗稱「黑水溝」的台灣海峽，從台中港上岸偷渡入境，被路過的工人發現，通報警方處理。對此，海巡表示，將回溯雷達了解偷渡路徑，如有人員失職將檢討議處，並懷疑周男可能有他人協助、說法不實。而根據了解，以往偷渡來台有兩種方式，包括「兩船並行」和「大船放小船」。

台中港一名林姓碼頭工人1日凌晨下班後，在西碼頭聽到有人在呼喊，查看後發現是偷渡客周男正在求救，便報警處理。周男向警方供稱，他嚮往台灣、想投奔自由，就透過淘寶花費1.6萬人民幣（約6.8萬元新台幣）購買軍規橡皮艇及引擎，4月30日從福建石獅出發，花11小時橫渡海峽，在台中港附近上岸。

▲▼陸男開橡皮艇從福建到台中港。（圖／民眾提供）

▲▼周男駕駛橡皮艇從福建到台中港，肚子餓到大喊求救。（圖／民眾提供）

▲▼陸男開橡皮艇從福建到台中港。（圖／民眾提供）

周男透露，他上岸後，由於現場沒有任何人車，他便一直躲在上岸處，直到隔日凌晨2時許，儲備的食物和飲水用光，肚子飢餓時聽見林姓工人的人車聲音，才趕緊大喊呼救。他強調，在大陸沒有犯案、不是通緝犯，只是嚮往台灣的民主自由才會偷渡。

消息經媒體報導後，引發台灣網友熱議，有人說「海巡弟兄會不會被盯爆啊，這樣讓人偷渡」、「開橡皮艇都能進來，太扯了。」

《自由時報》報導，海巡官員表示，將回溯雷達，徹查周男的偷渡路徑，如有人員失職將檢討議處；但官員也認為，周男在過程中應有他人協助，懷疑他的說法不實，全案已交由檢方偵辦。

海巡官員透露，往例偷渡來台有兩種方式，一種是「兩船並行」，這必須有台灣漁船接應上岸；另一種是「大船放小船」，是大船先開到外海，接著放出小船衝上岸。

▲▼大陸男開橡皮艇從福建一路到台中港。（圖／林先生授權提供）

▲▼周男稱花11小時偷渡來台。（圖／林先生授權提供）

▲▼大陸男開橡皮艇從福建一路到台中港。（圖／林先生授權提供）

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