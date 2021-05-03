　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

海巡揭陸男靠一桶油、iPhone橫渡關鍵　最強淘寶橡皮艇5用途曝

記者黃翊婷／綜合報導

33歲大陸籍周姓偷渡客聲稱利用淘寶網購買的軍規級「荷魯斯橡皮艇」，從福建走180公里（100海浬）抵達台中港。但要獨自駕駛橡皮艇橫渡台灣海峽是非常困難的事，資深海巡人員認為，不排除中途有其他大船接駁。

▲▼陸男開橡皮艇從福建到台中港。（圖／民眾提供）

▲周男聲稱利用橡皮艇從大陸福建偷渡來台灣。（圖／民眾提供，下同）

根據調查，周男老家在四川，自稱無業，他日前透過淘寶網購買要價人民幣1萬6000元（約新台幣6.8萬元）的橡皮艇以及引擎，並帶著3大1小桶的汽油共125公升，從福建省石獅市下水出發，經歷11小時的海上漂流，靠著iPhone SE智慧手機的指南針抓準定位，最終在4月30日晚間成功抵達台中港，而且只用掉1桶35公升的汽油。

後來周男被港口下班的工人發現並報警，他第一時間向目擊者供稱是要來台灣發展，隨後面對海巡、港警詢問時，又改口表明是「嚮往台灣民主」、「投奔自由」。消息經過媒體報導傳開後，掀起網友熱烈討論，「開橡皮艇都能進來，太扯了」、「淘寶能買到軍規，什麼店家這麼神」。

但其實要獨自橫渡台灣海峽，如果沒有受過特殊訓練，是非常困難的事，警方對於周男的說法也抱持懷疑態度。有資深海巡人員推測，雖然近日台灣海峽的海象不錯，但還是覺得靠橡皮艇橫渡這件事情很扯，不排除中途有其他大船接駁，等到抵達台灣近海，才放下橡皮艇。

▲▼陸男開橡皮艇從福建到台中港。（圖／民眾提供）

▲周男使用的橡皮艇號稱是軍規等級。

此外，警方也證實，周男使用的橡皮艇是「荷魯斯橡皮艇」，是由大陸山東省某工廠製造，標榜軍規級品質，可用來海面衝浪、垂釣、救災、水庫巡邏等等，甚至可以提供軍人搶灘使用。目前周男已交由海巡署中部分署先行安置，等到完成14天隔離檢疫後，再交由移民署專勤隊繼續調查。

至於周男會不會被送回大陸，根據過去政府處理的相關案例看來，偷渡客由於違反《入出國及移民法》，得處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元以下罰金，刑期結束後，一般會遣返回大陸，或可能予以「收容替代」身分，讓其在台灣生活（但有限制，例如必須定期到移民署報到），又或是可以申請政治庇護，但因為是非法偷渡的因素，申請政治庇護恐怕會非常困難。

ET快訊
華航事件引爆社區感染？陳時中點出「3關鍵個案」
陳鎮川一家3口團聚！450萬代孕產子：等到你了　張小燕現雙滿
新冠病毒「超級免疫者」出現了　體內抗體含量遠超一般人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

母喊「阿弟別這樣」！富少著魔百刀砍死爸媽　逼5同伙補刀原因曝

基層警：許書桓刪96秒影片還有「壓力來源」　2關鍵曝疑點

高雄天降不明火星！「中國人」招牌燒了　理容院短裙女員工驚逃

南投黑衣人比松山更狠　半夜闖住家快打死人！警隔天就破案

海巡揭陸男靠一桶油、iPhone橫渡關鍵　最強淘寶橡皮艇5用途曝

快訊／高雄男狠砍妻8刀　鮮血噴整牆！打電話自首：我殺人了

榮總私裝支架賺抽成！害婦敗血症截肢險喪命　醫：濫用情形很普遍

林口富少揪女友百刀砍死爸媽：殺紅了眼！　驚悚弒親3劇本曝光

偷渡「黑水溝」2方式曝　海巡將查雷達追單艇路徑：如失職將議處

松山之亂「小弟的小弟」闖派出所犯江湖大忌　四海幫大老擬除名

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

黑衣男拿鐵棍叫囂！大叔衝出店　手揮「更大支的」...他急後退落跑

相識4年！結婚當晚首次見妻容貌 暖心夫甜喊：喜歡的是妳的內在

壓制7旬失智婦！美警用力扭手臂 事後重溫「逮捕畫面」模仿骨折聲

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

母喊「阿弟別這樣」！富少著魔百刀砍死爸媽　逼5同伙補刀原因曝

基層警：許書桓刪96秒影片還有「壓力來源」　2關鍵曝疑點

高雄天降不明火星！「中國人」招牌燒了　理容院短裙女員工驚逃

南投黑衣人比松山更狠　半夜闖住家快打死人！警隔天就破案

海巡揭陸男靠一桶油、iPhone橫渡關鍵　最強淘寶橡皮艇5用途曝

快訊／高雄男狠砍妻8刀　鮮血噴整牆！打電話自首：我殺人了

榮總私裝支架賺抽成！害婦敗血症截肢險喪命　醫：濫用情形很普遍

林口富少揪女友百刀砍死爸媽：殺紅了眼！　驚悚弒親3劇本曝光

偷渡「黑水溝」2方式曝　海巡將查雷達追單艇路徑：如失職將議處

松山之亂「小弟的小弟」闖派出所犯江湖大忌　四海幫大老擬除名

股匯不同調！新台幣早盤升近1分　來到27.945元

美國女星離世享壽89歲　曾憑《發暈》奪奧斯卡最佳女配角

遭批「疫苗分配順序錯誤」爆發華航案　陳時中：有意見當初為何不講？

出租車司機猝死車內！　交警路過「只管開罰單」貼上就走

台股收假跌百點！　台積電拉回、航運股續強

KIA Carnival試駕開箱：無愧旗艦之名，處處都有驚喜的超強保姆車

沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦

瘋電影／魔戒二部曲：雙城奇謀　巫師甘道夫大戰炎魔

夏天好熱別剃光！貓狗「毛毛保護罩」超重要　修剪DIY別忘了肉球

機組員應全面施打疫苗！楊志良批「政策錯誤」害慘：5月底是關鍵

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

社會熱門新聞

松山之亂小弟的小弟犯忌　四海幫擬除名

陸男駕橡皮艇偷渡　3種下場曝光

松山之亂全因為他！局長竟誇「盡忠職守」

快訊／高雄男狠砍妻8刀　鮮血噴整牆！打電話自首

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚送肉粽路線曝

大陸偷渡客橡皮艇「一桶油」福建直達台中港

女高中生大考休息雙載慘撞！阿婆骨折

林口富少揪女友百刀砍死爸媽　驚悚弒親3劇本曝光

局長交手機原因曝光！監視器還原未上報警政署

松山分局之亂關鍵96秒曝！　所長站電腦前「格式化影片」

關鍵96秒曝光　所長認了「為保形象刪畫面」

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

偷渡「黑水溝」2方式曝　海巡將查雷達追單艇路徑

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

更多熱門

相關新聞

偷渡「黑水溝」2方式曝　海巡將查雷達追單艇路徑

偷渡「黑水溝」2方式曝　海巡將查雷達追單艇路徑

33歲周姓大陸籍男子1日涉嫌從福建駕駛橡皮艇，橫越俗稱「黑水溝」的台灣海峽，從台中港上岸偷渡入境，被路過的工人發現，通報警方處理。對此，海巡表示，將回溯雷達了解偷渡路徑，如有人員失職將檢討議處，並懷疑周男可能有他人協助、說法不實。而根據了解，以往偷渡來台有兩種方式，包括「兩船並行」和「大船放小船」。

漁船鵝鑾鼻海域滯留　管制官發覺派遣展開救援

漁船鵝鑾鼻海域滯留　管制官發覺派遣展開救援

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

基隆海巡隊爆集體貪瀆　詐領偵辦費20萬元

基隆海巡隊爆集體貪瀆　詐領偵辦費20萬元

海巡署因應「灰色地帶衝突」？

海巡署因應「灰色地帶衝突」？

關鍵字：

偷渡海巡署

讀者迴響

熱門新聞

桃園凌晨大停電　居民集體哀號

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

《全明星》MVP被轟　嘉賓回應：有人罵髒話

猝死大胃王泡泡龍也這樣！150kg吃播主「整臉發黑」

荳荳「對不起，我快撐不下去了」

大雨來了！午後雨區擴大　鋒面周三快閃「全台有獎」

新冠病毒「超級免疫者」出現了

獨／元元提告　何孟遠：交給法律

貓同事趴孕肚　聽到有寶寶秒折手

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

台灣支援了　印網：你們才是朋友

松山之亂小弟的小弟犯忌　四海幫擬除名

陸網評蔡阿嘎「放棄經營大陸市場」　他超嗆回擊

雷／《文森佐》結局！4人領便當　玉澤演死法超殘

頭痛3個月！40歲男腦內全是寄生蟲

更多

最夯影音

更多
花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下
福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面