海巡揭陸男靠一桶油、iPhone橫渡關鍵　最強淘寶橡皮艇5用途曝

記者黃翊婷／綜合報導

33歲大陸籍周姓偷渡客聲稱利用淘寶網購買的軍規級「荷魯斯橡皮艇」，從福建走180公里（100海浬）抵達台中港。但要獨自駕駛橡皮艇橫渡台灣海峽是非常困難的事，資深海巡人員認為，不排除中途有其他大船接駁。

▲周男聲稱利用橡皮艇從大陸福建偷渡來台灣。（圖／民眾提供，下同）

根據調查，周男老家在四川，自稱無業，他日前透過淘寶網購買要價人民幣1萬6000元（約新台幣6.8萬元）的橡皮艇以及引擎，並帶著3大1小桶的汽油共125公升，從福建省石獅市下水出發，經歷11小時的海上漂流，靠著iPhone SE智慧手機的指南針抓準定位，最終在4月30日晚間成功抵達台中港，而且只用掉1桶35公升的汽油。

後來周男被港口下班的工人發現並報警，他第一時間向目擊者供稱是要來台灣發展，隨後面對海巡、港警詢問時，又改口表明是「嚮往台灣民主」、「投奔自由」。消息經過媒體報導傳開後，掀起網友熱烈討論，「開橡皮艇都能進來，太扯了」、「淘寶能買到軍規，什麼店家這麼神」。

但其實要獨自橫渡台灣海峽，如果沒有受過特殊訓練，是非常困難的事，警方對於周男的說法也抱持懷疑態度。有資深海巡人員推測，雖然近日台灣海峽的海象不錯，但還是覺得靠橡皮艇橫渡這件事情很扯，不排除中途有其他大船接駁，等到抵達台灣近海，才放下橡皮艇。

▲周男使用的橡皮艇號稱是軍規等級。

此外，警方也證實，周男使用的橡皮艇是「荷魯斯橡皮艇」，是由大陸山東省某工廠製造，標榜軍規級品質，可用來海面衝浪、垂釣、救災、水庫巡邏等等，甚至可以提供軍人搶灘使用。目前周男已交由海巡署中部分署先行安置，等到完成14天隔離檢疫後，再交由移民署專勤隊繼續調查。

至於周男會不會被送回大陸，根據過去政府處理的相關案例看來，偷渡客由於違反《入出國及移民法》，得處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元以下罰金，刑期結束後，一般會遣返回大陸，或可能予以「收容替代」身分，讓其在台灣生活（但有限制，例如必須定期到移民署報到），又或是可以申請政治庇護，但因為是非法偷渡的因素，申請政治庇護恐怕會非常困難。